El 22% de las viviendas públicas adjudicadas el último año se destinaron a víctimas de violencia de género

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha facilitado este dato en el pleno de la Junta General, donde ha mostrado el apoyo del Gobierno del Principado a las víctimas. "Las mujeres contarán con recursos y ayudas para librarse de sus maltratadores", ha destacado Álvarez.

La consejera ha recordado que muchas mujeres maltratadas han tenido que pasar el confinamiento compartiendo "techo con sus agresores". Este hecho ha llevado a que este año "se haya alcanzado el porcentaje más alto de adjudicaciones a un colectivo, con el 22% de las viviendas destinadas a estas mujeres". Esto supone que el 81% de las víctimas de violencia de género ha recibido una vivienda pública en Asturias durante el último año.

Ante las críticas de Podemos, Melania Álvarez ha vuelto a insistir en que Derechos Sociales no desahucia a ninguna persona en situación de vulnerabilidad social o económica. "Lo que sí puedo decir es que este Gobierno da todas las facilidades para que una persona afronte las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Todas. Por eso hemos llegado a más de 1.200 acuerdos de pago", ha añadido.

"Demagogia la justita", ha pedido la consejera al diputado de Podemos al que ha pedido que no utilice a las víctimas de violencia de género para hacer política. Ha añadido que "no es ella ni es palacios quien decide que persona está o no en situación de vulnerabilidad".

Desde Podemos, Rafael Palacios ha insistido en que la respuesta de la consejera es "una vergüenza igual que son lamentables sus declaraciones para justificar el desahucio de una mujer víctima de violencia de género".

"Empiezo a creer que usted no tiene ni idea de lo que está pasando en Vipasa y en la Dirección general de vivienda. Usted está firmando y no sabe lo que firma. Ponga orden y recuperemos las políticas de vivienda pública que protegen a los mas débiles", ha manifestado el diputado de la formación morada que ha recordado que hace tres meses que el De