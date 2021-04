Cvirus.- CSIF critica que el personal de Salut Pública seguisca sense vacunar quan ja ha començat la vacunació massiva

La central sindical considera en un comunicat una "incongruència" que haja començat la vacunació massiva en espais públics i que la major part del personal de la Direcció general de Salut Pública a València, que coordina el procés, "no haja rebut la seua dosi".

CSIF va denunciar el divendres públicament la situació i ara ha donat un "pas més" davant la "falta de solucions", per la qual cosa ha demanat per escrit a la Conselleria de Sanitat tant la vacunació "immediata" d'aquests professionals, igual que la resta del personal de Sanitat, com que reben "la dosi que els correspon de Pfizer o de Moderna".

De la mateixa manera, urgeix la vacunació "al col·lectiu de treballadors de Servicis Centrals de Conselleria de Sanitat, que també està sense vacunar".

El sindicat recorda que en el complex de la Direcció general de Salut Pública a València es troba situat el propi servici de vacunes, que rep i organitza el seu subministrament i administració, o el laboratori, que analitza les mostres d'aigua, aliments i aire i ho componen quasi un centenar de persones. També desenvolupa la seua tasca en aquest edifici el Servici d'Epidemiologia, l'oficina del Pla del Càncer o Seguretat Alimentària.

CSIF recalca que el personal de Salut Pública forma part del grup 3B de vacunació i que el subministrament de dosi ja va pel 6.A més, posa l'accent que la tasca d'aquests professionals ha sigut considerada "essencial" des de l'inici de la pandèmia, i durant els mesos de confinament de 2020 la van desenvolupar presencialment.

No obstant açò, "a pesar d'eixe caràcter essencial, del risc que comporta l'anàlisi de mostres, del fet que la resta del personal sanitari ja haja sigut vacunat i de formar part del grup 3B, gran part del col·lectiu de la Direcció general de Salut Pública a València no ha rebut ni la primera dosi de la vacuna ni els han donat previsió de quan li l'administraran", lamenta el sindicat.