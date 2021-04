El PP reclama "más financiación" para las empresas y "máxima celeridad" y dice que Andreu "no ha conseguido más fondos"

En comparecencia de prensa, en la que se ha referido a la modificación del Real Decreto sobre medidas de apoyo a empresas, Garrido ha recordado que ayer Andreu calificó de satisfactorio "lo que sólo es un mal parche, ya que los riojanos se merecen más. Andreu calificó de satisfactoria la enésima demostración del caos que tienen los socialistas a la hora de gestionar la pandemia y, en concreto, todo lo que hace referencia a gestionar la política económica". Para el portavoz 'popular', "Andreu vuelve a demostrar una vez más la escasa relevancia política que tienen en el conjunto del entramado socialista.

Garrido ha subrayado que "la presidenta ha vuelto a claudicar en sulabor de defender los intereses de La Rioja. La Rioja va seguir recibiendo el mismo importe que estaba previsto". De igual modo, ha reiterado que "las ayudas estaban mal diseñadas y llegan más de un año tarde".

"Desde el Partido Popular reclamaremos más financiación, más recursospara todas nuestras empresas y la máxima celeridad para poner todos esosrecursos donde tienen que estar, en la tesorería de las empresas, para que puedan superar las dificultades que están atravesando", ha subrayado.

Garrido ha destacado que "La Rioja no ha conseguido más fondos para nuestras empresas. La Rioja iba a recibir 32,5 millones de euros yLa Rioja va a seguir recibiendo 32,5 millones de euros de ese plan de ayudas". A este respecto, ha apuntado que "o bien la intensidad media de las ayudas disminuye o, por el contrario, si la intensidad de las ayudas se mantiene, habrá más empresas que pudiendo ser beneficiarias de esas ayudas no van a poder recibirlas". "La Rioja no va a recibir ni un euro más", ha reiterado Garrido.

Ha lamentado que "ayer nos quedamos sin saber cuándo esos fondos vana poder ser solicitados por las empresas riojanas, que es una de las cuestiones que más nos interesan. Parece claro que el Gobierno ha reconocido abiertamente que se equivocó cuando planteó el Real Decreto Ley 5/2021, lo dijimos desde el Partido Popular en primer lugar, lo llevamos al Parlamento de La Rioja solicitando al Gobierno de La Rioja que reclamara una rectificación del Gobierno de España para que distintos sectores importantes se pudiesen beneficiar".

En este sentido, ha indicado que "ayer la presidenta de la ComunidadAutónoma habló expresamente del sector del vino, del calzado y de la madera. Pero nos preocupan aquellos otros sectores (peluquerías, centros de belleza, academias e industria auxiliar de la automoción) que no mencionó expresamente".

Además, ha reprochado que "en contra de lo que prometió el GobiernoCentral -que las ayudas estarían disponibles en un plazo máximo de 40 días-, han pasado esos 40 días y las ayudas no están operativas. Es más, estamos hablando de modificar el Real Decreto Ley, por tanto, de retraso en la aplicación de esa medida".

"Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que es de vital importancia anticiparse y tomar decisiones con la máxima celeridad y en ese sentido el Gobierno socialista va en la dirección contraria", ha concluido.