EscolaLAB arranca el procés de finançament dels projectes seleccionats per a promocionar el valencià

Cada proposta tindrà un total de 40 dies per a aconseguir el seu objectiu de finançament amb èxit i, si arriben a la seua fita, podran fer realitat la seua idea, explica Escola Valenciana en un comunicat.

Les tres iniciatives seleccionades en aquesta primera convocatòria de projectes d'EscolaLAB són 'L'squad d'Aitor i Júlia' (Tresdeu), un programa per a emetre's via mòbil; 'Un Món de Paraules 2.0: El valencià és divertit' (ItBook), una app per a millorar el coneixement de la llengua, i 'Guillem, nosaltres no t'oblidem (Associació Cultural Bassot), que ret homenatge al jove antifeixista assassinat.

'L'squad d'Aitor i Júlia', de la productora Tresdeu, presenta una proposta de programa "molt divertida i desenfadada, destinada a entretindre al públic més jove de la casa". És un espai d'uns 10 minuts de durada, nadiu d'internet, que s'emetrà directament per a les pantalles del mòbil. L'aportació es pot realitzar en squad.escolalab.org

Per la seua banda, 'Un Món de Paraules 2.0' és una aplicació pensada perquè xiquets de 6 a 12 anys practiquen, de forma motivadora, el vocabulari i l'ortografia del valencià a través d'activitats interactives il·lustrades i ludificadas. En aquest cas, es pot col·laborar en unmondeparaules.escolalab.org

Finalment, 'Guillem, nosaltres no t'oblidem', és fruit de la voluntat de l'Associació Cultural Bassot que, 28 anys després de l'assassinat del jove de Burjassot, se seguisquen impulsant els homenatges a la seua figura barrejant-los amb activitats culturals i artístiques. També pretén "visibilitzar els delictes d'odi que es cometen a València i els col·lectius al que afecta". Les aportacions es poden fer en nosaltresnotoblidem.escolalab.org