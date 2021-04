Merino (Cs) promet una oposició constructiva i ferma a Puig per a "atraure al PSOE al centre"

En la primera reunió entre tots dos, la nova portaveu de Ciutadans després de l'eixida de Toni Cantó ha mostrat a Puig la seua preocupació per la falta de vacunes i ha exigit que l'hoteleria puga obrir fins a les 21 hores i s'agilitzen les ajudes, així com que engegue el fons COVID de 76 milions que van pactar en els pressupostos i es revise l'acord de reconstrucció que van recolzar tots els partits menys Vox.

Merino ha remarcat davant els periodistes que aquesta trobada de més d'una hora, a petició seua, s'emmarca en la normalitat i "no cal donar-li més importància", a més de prometre que Cs seguirà "estenent la mà per a la reactivació econòmica i sanitària" i per a negociar els pressupostos.

També vol que es mantinguen les converses per a "intentar millorar" qualsevol iniciativa del Botànic, sense deixar de "plantar cara", i "seguir fiscalitzant i seguint molt de prop les restriccions injustes o excessives sempre per als mateixos sectors".

En aquesta línia, ha transmès al líder del PSPV la seua preocupació perquè "la Comunitat no rep totes les oportunitats que mereix a voltes per ideologies o qüestions partidistes" i ha cridat a treballar per una sanitat, una educació i un turisme "excel·lent perquè la gent vinga a instal·lar-se".

Merino, en general, ha assegurat que Puig coincideix amb Cs en "moltíssimes coses" com la col·laboració públic-privada, on estan "molt d'acord en què hi ha àmbits que és necessària" encara que puguen discrepar en la forma i "els seus pactes de govern no li'l permeten".

No estan d'acord en iniciatives com la creació d'una agència tributària federal a Espanya, que "ell creu molt necessària" però Cs no, i comparteixen la visió del "desprestigi actual en la política, els extremismes i la polarització". "Potser en la finalitat estem d'acord, nosaltres amb criteris molt més liberals i menys tirants", ha resumit.

UNA MIRADA OBERTA AMB L'IDIOMA

En la reunió no han parlat de "cap llei", ni de l'electoral que necessita el suport de Ciutadans ni de la de radiotelevisió pública valenciana, i Merino ha instat Puig "tindre una mirada oberta amb l'idioma" en sanitat i educació per a "no tancar-se a la Comunitat".

"Nosaltres som molt més aperturistes, d'obrir-nos al món amb diversos idiomes per a unir", ha defès, mentre creu que les polítiques del Botànic a voltes divideixen més que unixen.