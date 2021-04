Cvirus.- El sector de l'oci munta "un laboratori" per a demanar a Sanitat un pla d'assajos que evite les restriccions

Els representants d'aquests establiments han retret al Consell el seu "retard i desinterés per aplicar mesures científiques i ferramentes tecnològiques, contrastades, per a recuperar l'activitat de l'oci, els espectacles i l'interior de bars, restaurants i cafeteries, com ja estan fent en altres comunitats autònomes i països, i malgrat comptar amb les millors dades epidemiològiques".

Així ho han traslladat en la roda de premsa que han oferit a les portes de la Conselleria de Sanitat i hores abans que tinga lloc la reunió de la Taula de Treball per a la desescalada de l'oci i l'hoteleria amb les organitzacions del sector, a la qual assistiran membres de la Coordinadora i amb l'acampada de l'oci nocturn 13A.

Amb aquesta acció pretenen "mostrar i exposar visualment les diferents tecnologies i alternatives existents que poden salvar les pimes", comptant amb la participació de la plataforma tecnològica Safety Global, representada per Ricard Sanz, i l'empresa de sistemes de purificació Bueber, representada per Carlos Berlanga. Unes propostes, apunten des del col·lectiu, que tornaran a traslladar en la reunió d'aquesta vesprada.

Durant l'acte, han recalcat que, la constitució d'una Taula-Científica per a abordar aquests temes "no pot esperar més, quan falten menys de 20 dies perquè finalitze l'Estat d'Alarma" i ha de suposar, gràcies a l'avanç de la campanya de vacunació, "l'inici de la desescalada definitiva i de la progressiva recuperació de la normalitat durant els pròxims mesos".

En aquest context, asseguren que governs autonòmics com el de la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galícia o Aragó, entre uns altres, i en la mateixa línia que països com França, Alemanya o el Regne Unit, "ja han anunciat l'engegada de diferents assajos i proves pilot en la línia del concert de Love of Lesbian per a 5.000 persones, que va tindre lloc en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el passat 26 de març, per a recuperar l'activitat de la cultura, els espectacles i l'oci nocturn".

"Amb la temporada d'estiu molt a la vora, la Generalitat no pot perdre ni un sol minut més a definir i establir criteris clars per a potenciar les tecnologies i posar-les al servici de les empreses més castigades i vulnerables a la crisi", consideren.

Sobre este tema, afirmen que aquest passen per la purificació de l'aire, amb capacitat viricida per a eliminar els aerosols que transmet el coronavirus, amb una eficàcia del 99'9%, en els espais tancats, així com establir els criteris per a la implantació del certificat digital verd que la Unió Europea pretén engegar, de forma imminent, o facilitar la utilització dels test d'antígens per a facilitar la mobilitat de les persones i garantir la seguretat sanitària.

Des de la CEOH incideixen que, "en un moment clau de debilitat econòmica per a les empreses, la Generalitat Valenciana ha de definir i avalar quals són les tecnologies que poden utilitzar-se" i al·ludeixen a l'ús de purificadors de l'aire per llum ultraviolada, amb un 99,9% de capacitat virucida, filtres HEPA una capacitat de retenció de virus, bacteris i partícules nocives del 99,95% o la utilització de mesuradors de CO2 capaços de detectar concentracions superiors a les 700 ppm.

QR I GEOLOCALITZACIÓ

De la mateixa forma, assenyalen que la utilització de QR i de plataformes tecnològiques de geolocalització, capaços de rastrejar la mobilitat de les persones i vincular aquesta informació amb la de la campanya de vacunació, "són ferramentes de fàcil implantació que haurien de generar ja certesa i confiança en la ciutadania i en la recuperació l'activitat econòmica dels sectors de l'oci, la cultura, el turisme i l'hoteleria".

Es tracta d'inversions que, segons els càlculs de la coordinadora, poden oscil·lar entre els 500 als 5.000 euros, en funció de les dimensions del local, que les pimes no poden afrontar per si soles. Per açò, han remarcat que, "si són la solució per a permetre i anticipar la reobertura dels negocis, la Generalitat ha de ser capaç d'assumir part d'eixa inversió".

Així mateix, subratllen que està en joc "el 25% del PIB de la Comunitat Valenciana, que depèn de la capacitat de gestió de la Generalitat i d'innovació a l'hora d'aplicar tots els recursos i mesures científiques-tècniques i sanitàries de les quals es disposa a hores d'ara de la crisi sanitària". "La Conselleria de Sanitat hauria de presentar-nos les seues propostes per a la seua immediata aprovació i implantació", recalquen.

En la roda de premsa, la CEOH ha tornat a exigir un pla d'ajudes específic per a l'oci nocturn de 50 milions d'euros, dins del Pla Resistir+, per a garantir la seua supervivència econòmica i poder planificar la recuperació de la seua activitat, amb independència del calendari definitiu que ho marcarà l'evolució de la crisi sanitària. Aquesta reivindicació ha sigut el principal motiu de l'engegada de l'acampada, que va arrancar el passat 13 d'abril, i s'ha plantat hui mateix, també, a Alacant i matí a Castelló, recorden.

Sobre la flexibilització de les mesures que afecten a l'hoteleria, la CEOH manté la seua postura d'allargar el tancament fins al toc de queda, actualment decretat fins a les 22.00 hores, ampliar l'aforament de l'interior dels locals fins al 50%, permetre el servici en barra i l'entrada en vigor de totes aquestes mesures el mateix dilluns 26 d'abril.