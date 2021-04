Política Social asegura que casi se ha vacunado "al 100%" de las residencias de mayores y discapacitados

En una vista al centro de discapacitados de Sarria, Fabiola García ha puntualizado que puede "haber algún caso residual que no ha sido vacunado, pero por un motivo u otro se está haciendo una repesca de aquellas personas que no estaban en el centro o no han querido vacunarse y tiene la oportunidad ahora de volver a hacerlo".

"El éxito de la vacunación en todas las residencias de Galicia demuestra que la vacunación es útil y necesaria, y es el preludio de lo que supondrá en el resto de la población", ha defendido.

En cuanto a la "desescalada" en estas residencias de mayores y de discapacitados, la conselleira ha incidido en que "la vacunación tendrá sus frutos y el hecho de que todas las personas, tanto trabajadores como residentes estén inmunizados hacen que el comité clínico avale una apertura cada vez mayor de estos centros".

"Desde este viernes pueden recibir hasta tres visitas a la semana, cuatro horas al día. Queremos continuar ampliando esas aperturas y que puedan volver a la normalidad que es algo que los familiares y los usuarios necesitan", ha sostenido.

DESESCALADA

Preguntada sobre si se puede concluir con esa "desescalada" en mayo o en junio, ha comentado que "lo antes posible" y que está pendiente "de las decisiones del comité clínico". "Estamos esperando que avance un poco más la vacunación en el resto de la población para que se pueda salir sin tanto riesgo aunque, es cierto, el riesgo cero no existe mientras toda la población no esté vacunada", ha resuelto.

Con todo, la conselleíra de Política Social confía que "antes del verano" se pueda ahondar en esa desescalada. "Esperamos que antes", ha apostillado.

Fabiola García ha visitado el Centro de Atención a personas con Discapacidad de Sarria donde anunció la renovación de la cubierta con una inversión de 400.000 euros.

"También voy a aprovechar la visita para darles las gracias a los trabajadores por el esfuerzo de todos estos meses de pandemia sanitaria, que estuvieron al pie del cañón atendiendo a todas las personas con discapacidad y aunque hubo algún positivo en el centro, se comportaron de forma ejemplar y fueron capaces de contener ese brote de coronavirus", ha concluido la conselleira de Política Social.