De la Hoz ve garantizada la mayoría para eliminar sucesiones y donaciones pero desconoce lo que hará "la tránsfuga"

Así lo ha indicado De la Hoz durante una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y en la que ha asegurado que el PP todavía mantiene la mano tendida al PSOE, "a pesar del radicalismo y la política de trincheras a la que, por desgracia y desde hace tiempo" les tiene acostumbrados el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, a quien ha acusado de sacar "ventaja de la desgracia".

En este sentido, ha recordado que si la moción de censura hubiera triunfado, en el próximo pleno no solo no se suprimiría este impuesto sino que incrementaría la tarifa del mismo. No obstante, ha insistido en que "a pesar de lo despreciable que resulta la actitud del PSOE y de lo ilegítimo que puede resultar intentar alcanzar poder en una comunidad autónoma en un momento tan duro y en las condiciones que se quería lograr a través de tránsfugas, el PP sigue con la mano tendida".

Por ello, considera que el PSOE tiene dos opciones: "seguir en las trincheras como en ese desgraciado pleno de la semana pasada o avenirse a donde cree que los ciudadanos prefieren que estén los socialistas", que es mejorar las condiciones de vida de los castellanoleoneses junto a PP y Cs.

"Por eso suscribimos el pacto de reconstrucción e hicimos cesiones y si quieren bajar de la montaña, nos encontrarán con la mano tendida", ha aseverado De la Hoz, quien también ha criticado la actitud del PSOE en la Comunidad a diferencia de la postura que mantienen respecto a este gravamen en aquellas comunidades donde sí gobiernan los socialistas: "Me hace gracia que el PSOE plantee no solo no suprimirlo, sino incrementar la tarifa, porque si se compara con lo que sucede en otras comunidades, ya han hecho lo mismo que el PP".

Según ha apuntado De la Hoz, de la supresión de este impuesto se beneficiarían directamente 4.000 familias en 2021, pero se ha referido a ele ejemplo paradigmático de la Comunidad de Madrid para defender que de su eliminación se verían beneficiados todos los ciudadanos, pues "una política fiscal favorable contribuye a la creación de riqueza", lo que provoca "una dinamización de la economía, la creación de empleo y el incremento de los ingresos fiscales".

"Somos capaces de demostrar que recaudando menos se puede fomentar la actividad económica", ha defendido el portavoz, al tiempo que ha recordado que Castilla y León es la Comunidad "con mejor prestación de servicios sociales de España" y eso lo ha logrado "con tributos bajos".