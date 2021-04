Compromís i UP demanen la compareixença de Francisco Toledo en Les Corts per a informar de l'ampliació del Port

Robles ha afirmat en un comunicat que són "necessàries" les explicacions sobre l'ampliació nord del Port de València, "una macroinfraestructura que posarà en perill les platges del sud de València i l'Albufera" i considera que, "com a mínim", aquestes explicacions "s'han de donar en seu parlamentària".

Per la seua banda, Estefanía Blanes, portaveu adjunta del grups Unides Podem-Esquerra Unida, ha explicat que volen demanar explicacions a Ports de l'Estat sobre "els motius pels quals no assumeixen les seues responsabilitats amb el poble valencià per a garantir que el projecte d'ampliació del Port compleix amb tots els requisits legals i ambientals, i no eludir les seues competències deixant la decisió en mans de l'Autoritat Portuària de València, que té interessos mercantils en aquesta ampliació".