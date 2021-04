Ceruti dice que la negociación del II Plan de Choque avanza gracias a Cs

"El trabajo de Cs es facilitar que sí se pueda dar esa circunstancia (el apoyo del Pleno) y por eso estamos actuando como estamos actuando, porque queremos el máximo apoyo posible al Plan de Choque", ha subrayado.

El concejal se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la negociación del II Plan de Choque, que Cs comenzó la semana pasada con los grupos Socialista y Regionalista en el marco de sus áreas de Gobierno, que son Urbanismo, Cultura y Transparencia, a cargo del propio Ceruti, e Innovación, Contratación y Deportes, que dirige Felipe Pérez Manso, y que este lunes ha iniciado su socio de Gobierno, el PP.

Cuestionado sobre si sería preferible que los partidos del equipo de Gobierno se reunieran juntos con el resto de grupos para avanzar más deprisa en las medidas a incluir en el documento, Ceruti cree que no "y por eso hemos actuado de manera independiente".

Al respecto, ha explicado que en la negociación de los Presupuestos municipales PP y Cs fueron "juntos" y los concejales naranjas "escuchamos propuestas de los demás partidos y accedimos a modificaciones en nuestras partidas que no se pudieron llevar a cabo porque no hubo el mismo tono de entendimiento con las propuestas que se hicieron a partidas de competencias del PP. Y no queríamos que se repitiera la jugada", ha indicado.

"Nosotros queríamos un Plan de Choque negociado, como lo fue también a instancias nuestras, el del año pasado", ha apostillado, remarcando que el plan "gana muchísimo en potencia, posibilidad de ejecución y comprensión por los ciudadanos si lo apoyamos todos".

Además, según el concejal, "parece que estamos avanzando en ese sentido, gracias precisamente a que nos lanzáramos a negociar, como por otra parte creo que es razonable, nuestras competencias".

"Cuando me preguntan si es razonable que negociemos nuestras competencias nosotros, me viene a la cabeza una respuesta que he dado muchas veces estos dos años, que es que quienes creían que el pacto de gobierno con el PP esta legislatura iba a ser algo así como una continuación de aquel pacto infame en el que (en el PP) se apoyaron en dos tránsfugas de Cs para seguir haciendo las mismas políticas que hacían antes, se equivocaban", ha declarado.

Y ha enfatizado que "nosotros habíamos venido aquí, pactáramos con quien pactáramos, para que cambiaran las cosas y en eso estamos".

Además de que ha reiterado que "lo lógico" es que su partido negocie sobre los contenidos de sus áreas de competencia.

Cuestionado sobre si es optimista respecto a que el nuevo plan pueda tener el apoyo del Pleno municipal -el anterior salió adelante con el respaldo de 26 de los 27 concejales, todos menos el de Vox-, Ceruti ha afirmado que el trabajo de Cs "es facilitar que sí se pueda dar esa circunstancia y por eso estamos actuando como estamos actuando, porque queremos el máximo apoyo posible al II Plan de Choque".

CRÍTICAS A LA EJECUCIÓN DEL I PLAN

Respecto a las críticas de incumplimiento del I Plan de Choque formuladas desde la oposición y si la ejecución del segundo podría ser más rápida, el edil ha advertido que no se pueden cambiar las normas de la tramitación en la administración.

Sin embargo, el concejal no comparte esa idea de que no se ejecutara el I Plan, "por lo menos" en los ámbitos de competencia naranja. "En nuestras áreas, se ejecutó en un nivel más que razonable, yo creo que superior al que es habitual en presupuestos generales, quizá también ayudado en que eran medidas muy puntales, dirigidas a actuaciones concretas, y también porque hubo una mayor flexibildad en la aplicación de las normas administrativas en función de los decretos y regulación como consecuencia del Covid. A mayor flexiblidad, mayor capacidad de ejecución", ha recordado.

Además, el edil confía en que en la ejecución del II Plan "podamos ser muy efectivos también".

En este sentido ha comentado que algunas de las medidas recogidas en el borrado del II Plan, "que se dice que se van a dejar para negociar posteriormente", podrían desarrollarse sin formar parte del mismo, como las actuaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD), que "son independientes a la consideración de que haya o no un plan de choque", ha aclarado.