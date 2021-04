Cvirus.- Premiat un estudi sobre rigidesa arterial i mortalitat per Covid coordinat per un expert de la CEU UCH

L'estudi ha obtingut el premi 'Talal Zein Award', que s'entrega a les tres millors investigacions entre les més de mil presentades a aquest Congrés, que reuneix cada sis anys a especialistes dels cinc continents. L'ESH-ISH 2021 Joint Meeting, cancel·lat per la pandèmia el passat any, s'ha celebrat en format online de el 11 al 14 d'abril, des de Glasgow, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

En el treball, el professor de la CEU UCH Enrique Rodilla, especialista en Medicina Interna de la Unitat d'Hipertensió i Risc Vascular de l'Hospital de Sagunt, ha coordinat a un equip de 640 investigadors espanyols, en el qual han participat també altres tres professors de Medicina de la CEU UCH: Xavier Cortés, Sergio Canales i María Carmen Sáez, en representació de tot l'equip de Medicina Interna de l'Hospital Universitari de Sagunt.

L'estudi analitza els casos de 12.170 pacients hospitalitzats per Covid-19 en 150 centres hospitalaris espanyols, que participen en l'elaboració del Registre SEMI-COVID-19 de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI). Actualment s'ha inclòs en aquest registre a més de 20.000 pacients hospitalitzats a Espanya per COVID-19, per la qual cosa representa una de les bases de dades més àmplies a nivell mundial.

FACTOR DE RISC

Segons destaca el professor Enrique Rodilla, "en aquest estudi s'ha observat que, en pacients ingressats per Covid-19, la rigidesa arterial, mesurada com a pressió de pols major de 60 mmHg en la presa de la pressió arterial a l'ingrés, representa un factor de risc independent i significatiu per a la mortalitat global". "Açò apunta al fet que el dany arterial crònic produït per la hipertensió exerceix un paper important en pacients Covid-19", assenyala.

També subratlla que el valor pronòstic de la rigidesa arterial s'ha pogut constatar més enllà de la presència d'hipertensió arterial i del tractament antihipertensiu, que representen entitats generalment amb una forta associació als valors de pressió arterial.

A més de l'obtenció del premi 'Talal Zein Award' en el Congrés ESH-ISH 2021 Joint Meeting, la investigació ha sigut publicada en la revista Hypertension, que es troba en el primer decil entre les publicacions científiques en aquest àmbit de coneixement.

El professor Enrique Rodilla, que presideix la Societat de Medicina Interna de la Comunitat Valenciana (SMICV), és també el primer firmant d'un recent estudi publicat en el 'Journal of Clinical Medicine' sobre la hipertensió com comorbiditat més freqüent en pacients amb Covid-19 a Espanya, en un 50,9% dels casos, per damunt de factors com l'obesitat o la diabetis, que també s'associen a un major risc de mortalitat. Aquest estudi forma part també dels ja més de 12 treballs publicats que es deriven del Registre SEMI-COVID-19.

Cada sis anys se celebra la reunió conjunta entre les dos societats d'hipertensió arterial que compten amb més membres a nivell mundial. En ella participen aproximadament entre 4.000 i 5.000 metges de molt diverses especialitats, com a Medicina Interna, Cardiologia, Nefrologia i Medicina Familiar.

"Per primera vegada, aquesta trobada d'especialistes ha tingut lloc de forma virtual i, encara que ha suposat un repte important per a la participació de tots els ponents, aquesta circumstància no ha restat qualitat i interés a un congrés en el qual la COVID-19 ha jugat un paper important", declara el professor Rodilla.

"D'una banda, -prossegueix- s'ha abordat el dèficit d'atenció que la pandèmia ha ocasionat en el maneig de les malalties cardiovasculars. I per un altre, s'ha tractat la necessitat de mantindre els tractaments antihipertensius i hipolipemiants també durant la fase aguda de la malaltia, per a previndre les freqüents complicacions vasculars associades a la Covid-19".