National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Desde que comenzó la pandemia por la covid-19, se ha ido elaborando la lista de síntomas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, por lo que ahora sabemos que la tos seca, la fiebre y el cansancio general son algunos de los más frecuentes. A esta lista se han añadido otros, como la pérdida del gusto o el olfato, la conjuntivitis, el dolor de cabeza o los dolores musculares o articulares, según la OMS.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de que la covid-19 ha eclipsado otras enfermedades, hay muchos síntomas relacionados con otras enfermedades en un alto porcentaje y que son poco frecuentes en el coronavirus.

Por ello, un estudio publicado en The New England Journal of Medecine sobre los síntomas aclara cuáles de ellos no son habituales para la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Síntomas no relacionados con la covid-19

El primero de estos síntomas es la congestión nasal que, aunque la OMS indica que puede ser uno de los signos que afecten a algunos pacientes de covid-19, este es mucho más frecuente en los resfriados comunes y, también, en la gripe.

La fiebre es uno de los síntomas más comunes de la covid-19, por lo que suele darse en la mayor parte de los contagiados por el virus. Sin embargo, suelen ser fiebres bastante altas, por lo que la febrícula, es decir, las conocidas como décimas, pueden ser síntoma de otra enfermedad, como el resfriado común, algo que también produce cansancio y malestar general. Además, con la gripe también se da fiebre alta, pero de forma muy repentina. La fiebre de la covid-19 suele darse de forma gradual.

Las náuseas y vómitos también están definidos como síntomas de la covid-19 por la OMS, aunque se dan en un número muy bajo de pacientes. Así, las personas que presenten náuseas o vómitos es más probable que padezcan una enfermedad estomacal o hayan ingerido alimentos en mal estado.

Uno de los síntomas más comunes de la gripe son el cansancio general y el dolor muscular y articular, unos síntomas también relacionados con la covid-19. Así, si una persona nota alguno de ellos debe descartar el covid-19, pero teniendo en cuenta que también pueden ser causados por una gripe o resfriado.

Por último, también los estornudos frecuentes y el moqueo suelen estar más relacionados con un resfriado o una alergia al polen o polvo, antes que con el coronavirus.