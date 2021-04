Vivenda convoca les ajudes del Pla Renhata 2021 per a reformes d'interiors amb un pressupost de 3,9 milions

El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins al 20 de maig. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases de la convocatòria per a accedir a aquestes ajudes del Pla Renhata dirigides les reformes d'interiors de vivendes.

En concret, la Vicepresidència segona del Govern valencià i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica destina un pressupost de 3.920.000 euros a aquest programa, que aconsegueix ja la seua cinquena edició.

Amb aquestes ajudes se subvencionaran obres de fins el 12.000 euros. La convocatòria per a 2021 també inclou criteris de sostenibilitat que puntuaran en la baremació per a poder optar a més quantitat de subvenció, la qual cosa permetrà aconseguir fins al 50 per cent del pressupost elegible, ha explicat l'administració autonòmica.

Entre les actuacions que es preveuen en aquest sentit està l'ús de fusta, tant per a portes com per a mobles, que provinga de gestió forestal sostenible amb certificació PEFC o FSC o derivats de la fusta amb emissions de formaldehid o metanal que estiguen per davall del 50% del límit establit.

Així mateix, es contempla l'ús d'aixetes d'obertura sempre en fred o d'obertura en dos fases i dotades d'airejadors; la instal·lació de cisternes de doble descàrrega, i la utilització de revestiments ceràmics amb etiquetatge ambiental tipus I, tant per a parets com per a sòl, entre uns altres.

A més, se subvencionarà la instal·lació de sistemes integrats de domòtica que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de la vivenda a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, ha agregat la Generalitat.

Es tracta, ha apuntat, de subvencionar els sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, l'engegada d'aquests elements de manera conjunta i la realització d'activitats a distància; els sistemes d'activació i desactivació de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació de càmeres en l'interior de la vivenda que permeten informar visualment de l'estat de la persona depenent, i els sistemes de detecció i alarma d'incendis.

A aquestes ajudes poden optar tant les obres que ja estiguen concloses com aquelles actuacions no iniciades, o no acabades, que estiguen en projecte o que estiguen en curs en el moment de la sol·licitud, ha precisat l'administració valenciana. En 2020 aquestes ajudes van permetre beneficiar un total de 1.483 famílies.