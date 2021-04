Antonio David y su hija se funden en un sentido abrazo y demuestran su unión a horas de la entrevista de Rocío Carrasco

Demostrando que entre ellos sigue habiendo una maravillosa relación a pesar de todo lo que se está diciendo en el documental de Rocío Carrasco en el que relata cómo han sido los últimos 25 años de su vida, Antonio David Flores y su hija, Rocío Flores, dejaron bien públicamente bien claro lo que sienten el uno por el otro.

El ex guardia civil y excolaborador de Sálvame fue el encargado de recoger a su hija Rocío en la estación del AVE de Málaga. Esta volvía de sus trabajos en la capital para permanecer unos días en la ciudad del Sol.

Lejos de esconderse, Antonio David recibió a su hija con una gran sonrisa y un cariñoso abrazo que, sin necesidad de palabras, evidencia la unión que hay entre padre e hija en el momento más complicado de sus vidas.

Un gesto público que ocurre a pocas horas de que Rocío Flores acuda en directo a plató para hacer una pausa en el documental y contestar ella misma a preguntas, dudas y cuestiones que están surgiendo a raíz de la emisión de los siete primeros episodios del mismo.

También ha tenido lugar tras el llamamiento de la joven a su madre en El programa de Ana Rosa y que trascienda el motivo por el que presuntamente esta no le coge el teléfono a Ro.

"Como Rocío Flores, en su momento, cuando fue condenada en el 2012 por maltrato habitual a su madre, se negó a realizar un proceso de mediación que sirve para asumir los hechos probados, significa que no hay perdón. Y si no hay perdón es que no es consciente que le ha causado a la madre", aseguró María Patiño en Socialité al respecto, basándose en una conversación con un educador social especializado en conflictos con jóvenes.

"Me reitera este educador social que está convencido de que el terapeuta que asiste actualmente a Rocío Carrasco le ha aconsejado, por el bien de su hija y por su bien, que, hasta que no exista un reconocimiento de daño para comenzar una nueva vida, Rocío no debe de hablar con su hija", sentenció la periodista.