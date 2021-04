La actriz Sabine Moussier habla en público sobre el acosador que la persigue desde hace más de seis años

La actriz germano-mexicana Sabine Moussier ha señalado en repetidas ocasiones la existencia de una persona dedicada a seguirla de manera obsesiva y que siempre está pendiente de cada uno de sus movimientos personales y profesionales. Sin embargo, pese a que la intérprete es consciente de que esta experiencia podría terminar con la intervención de las autoridades, ha revelado que no está dispuesta a intentarlo.

Moussier, por el contrario, sí ha querido dejar testimonio, en el programa Hoy, de sus intentos para que su acosador deje de seguirla. Además, explicó que, finalmente, se ha resignado a tener que vivir así, pues, al parecer, ninguno de sus intentos ha dado resultado. Ahora, su mayor preocupación es cuidarse, pues desconoce las intenciones de su perseguidor y no sabe si pretende hacerle daño.

"Esta situación ya lleva más de seis años. He cambiado mi móvil y le he puesto otros chips y luego regresé al que tenía y cuando se da cuenta es cuando me marca. A veces le contesto y a veces no, se me pasa. Hay ocasiones en las que digo 'Ay, al ratito se va'. Pero creo que es algo que va a seguir para siempre, ya es parte de mi vida", declaró Sabine.

Al terminar el programa, la actriz se dio cuenta de que tenía una llamada perdida en su teléfono móvil y, al revisarlo, vio que se trataba del número de su acosador. Además, aseguró que sabe perfectamente quién es la persona que la controla, lo que supone una ventaja pues, si no, pasaría toda su vida angustiada y, posiblemente, ni siquiera saldría de su casa.