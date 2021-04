Detingut per vendre a altres persones gasoil que sufragava l'empresa per a la qual treballava a Castelló

La Guàrdia Civil ha detingut una persona per suposadament oferir a altres persones gasoil molt per davall del preu actual que sufragava l'empresa per a la qual treballava. Així mateix, han sigut investigades altres huit persones com a presumptes autores de delictes d'encobriment.

El passat 5 de febrer el gerent d'una empresa dedicada al sector logístic del transport de cítrics de la localitat de Borriana va interposar una denúncia en la caserna de la Guàrdia Civil en la qual comunicava que des del mes de desembre del 2020 havia notat un fort increment en el consum del combustible de la flota dels seuscamions.

Els guàrdies civils van iniciar una investigació en les gasolineres de les localitats d'Almassora, Betxí, Nules i Castelló on habitualment repostaven els vehicles de la societat i van poder comprovar que un treballador de l'empresa estacionava al costat dels sortidors mentre diversos vehicles de particulars amb els quals havia contactat prèviament se n'anaven aproximant i es col·locaven al costat del camió i omplien garrafes de plàstic buides des del sortidor, a més dels dipòsits de carburant dels mateixos.

Després de nombroses gestions es va poder esbrinar la identitat de l'autor els fets i de les persones que van comprar el gasoil sostret, que, després d'acarar la documentació dels pagaments de les gasolineres, ascendia a més de 6.000 euros.

Per tot açò es va procedir a la seua detenció com a suposat autor d'un delicte d'estafa continuada i a la investigació de huit personesveïnes d'Onda i Castelló com a autores de nombrosos delictes d'encobriment, ja que adquirien a preus simbòlics el gasoil quesufragava l'empresa del denunciant.

Després de la detenció i investigació dels presumptes autors, lesdiligències van ser remeses al Jutjat d'Instrucció número 1 de Vila-real.