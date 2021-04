El 46% dels recol·locats a la Comunitat va trobar ocupació gràcies a la seua xarxa de contactes, segons Adecco

Si fa un any el 52 per cent dels candidats dels programes de recol·locació trobava una ocupació a través dels seus contactes, ara ho fa el 43 per cent, una reducció que coincideix amb la pandèmia.

Eixos nou punts percentuals de diferència els ha guanyat íntegrament la recol·locació gràcies a les ofertes de feina online (portals d'ocupació, anuncis), que suposen ja el 29 per cent dels casos.

En menor mesura apareixen altres opcions menys representatives com els intermediaris, les candidatures espontànies, l'emprenedoria o l'anomenat redeployment, quan un candidat es recol·loca en una altra posició en la seua mateixa companyia.

Els percentatges de persones recol·locades a través de la xarxa de contactes varien considerablement en funció de la comunitat autònoma. Durant el passat any, La Rioja va ser la regió que més va recórrer a aquesta pràctica de manera reeixida, amb huit de cada deu persones recol·locades en l'autonomia que ho va fer valent-se dels seus contactes, percentatge que pràcticament s'ha duplicat pel que fa a l'any anterior.

Li segueix de prop, amb un 77 per cent dels seus recol·locats gràcies al networking, Balears, que ja l'any passat ocupava aquesta segona posició. Després d'elles, Canàries baixa de la primera posició per a quedar-se com la tercera autonomia on més treballadors es recol·loquen a través dels contactes (67 per cent).

Molt pròximes estan altres tres autonomies on més de la mitat dels seus treballadors usa aquesta fórmula per a accedir de nou al mercat de treball. Es tracta de la Regió de Múrcia (63 per cent), Astúries (sis de cada deu recol·locats) i Aragó (57 per cent).

Just per damunt de la mitjana nacional, que és del 43 per cent, es troben la Comunitat de Madrid (49), la Comunitat Valenciana (46) i, amb la mateixa proporció de treballadors recol·locats gràcies al networking, estan Cantàbria i Galícia, amb un 45.

Per darrere d'elles apareixen Catalunya (42), i Andalusia i Castella i Lleó, amb un 39 per cent en cadascuna d'aquestes comunitats. En el cas de Castella i Lleó, aquest percentatge ha disminuït dos punts percentuals interanuals.

Els candidats del País Basc s'han beneficiat del 'networking' en un 35 per cent dels casos i, en menor mesura, Extremadura, amb un 33 per cent, i Castella-la Manxa, amb un 25 a continuació. Navarra és, de nou, la comunitat autònoma on menys es recorre a la xarxa de contactes per a la recol·locació, doncs solament un 13 per cent dels participants en programes d'aquest tipus s'ha valgut d'ella per a tornar a treballar durant el passat any.