El accidente de Andrea Duro con unas tijeras que casi le cuesta un ojo

Si es que las tijeras las carga el diablo, qué duda puede caber. Que se lo pregunten si no a Andrea Duro, que tanto preocupó este lunes a sus fans que tuvo que terminar dando explicaciones sobre cómo un accidente casero casi hace que pierda un ojo.

La actriz de 29 años aparecía en una de sus historias de su Instagram (en el que tiene cerca de 780.000 seguidores) con unas marcas debajo de su ojo izquierdo. Como era un primer plano, se veían perfectamente que le habían puesto tres puntos de aproximación en la zona de la ojera. Y además ella escribía en esa primera story: "Cuidado con los accidentes domésticos...".

Pero como es alguien que se dedica a la interpretación, algunos de sus fans se imaginaban que se trataba de algún apósito de maquillaje que le habrían puesto para algún papel en una película o serie próxima. Al ver estas reacciones, y aunque hubo otros seguidores que entendieron que eso debía ser cierto, a Duro no le quedó más remedio que explicarlo.

"Simplemente me paso por aquí porque muchos me habéis estado escribiendo... ¡Y es real! El tema del ojo: esto va a ser contaros muy rápido la historia, para que tengáis cuidado sobre todo. Las tijeras las carga el diablo", comienza su anécdota la actriz, a la que se ve que este contratiempo no le ha afectado demasiado a tenor de su buen humor.

"Tenía unas tijeras en la mano, se me escurrieron, fui a recogerlas y... nunca pensé que las fuera a coger al vuelo. Entonces ya me estaba agachando para recogerlas del suelo cuando las cogí e hice el movimiento como...", dice haciendo el gesto de recoger algo muy rápido a la altura del pecho y subirlo rápido demasiado cerca de la cara para que no se estrellasen contra el piso.

"Esta es la historia. No es nada súper grave y os agradezco de verdad que me hayáis mandado tantos mensajes que sois muy guays. Gracias a todos", explica Andrea Duro, quien más tarde acudía con unos amigos a cenar a StreetXo, uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz.