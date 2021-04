Fernández afirma que las alternativas de Iberdrola y Naturgy para Lada y Soto de la Barca son "insuficientes"

Fernández ha indicado por tanto que deberán ser ellas mismas, Iberdrola en el caso de la térmica de Lada y Naturgy en la de Soto de la Barca, quienes desvelen sus planes. No obstante, ha indicado que a día de hoy los proyectos que se han presentado al Gobierno conocidos para estas zonas, especialmente para Lada, "no les parecen suficientes en términos de actividad y generación de empleo".

En este sentido el consejero ha indicado que mantenemos las conversaciones con esas empresas -Iberdrola y Naturgy- para la exigencia de planes de mayor calado.

Fernández se ha manifestado así en respuesta a la pregunta del diputado del PP, Álvaro Queipo, sobre qué planes existen en la actualidad para compensar los cierres de las térmicas de Lada y Sotode la Barca.

El consejero ha indicado que esos planes alternativos se deben basar en un proceso que incluya el desmantelamiento de las plantas, la recuperación medioambiental y en tercer lugar el desarrollo de proyectos alternativos generadores de empleo.

Así mismo, tras escuchar las críticas del PP, el consejero ha lamentado que los 'populares' tengan siempre el complejo de creer que los proyectos que se plantean para otras regiones son siempre mejores que los que se plantean para el Principado.

Desde el PP, Álvaro Queipo ha lamentado que el consejero no sea capaz de explicar cuáles son los planes y ha incidido que en otras plantas, como la de La Roba o Compostilla, hay planes alternativos ambiciosos.

"En Asturias no hay alternativas a los cierres de térmicas y no escuchamos preocupación por parte del Gobierno que se limita a decir frases grandilocuentes, como que las empresas no se pueden ir de rositas cuando el único que se va de rositas es el presidente del Gobierno asturiano", ha dicho Queipo que se ha preguntado a qué se está dedicando el Gobierno. EMPLEO TEMPORAL

Por otra parte el consejero, ha vuelto a referirse este martes en sede parlamentaria a la "excesiva temporalidad" en el mercado laboral asturiana y ha insistido en que hacer frente a la misma es uno de los compromisos de su Ejecutivo. Así ha reconocido la "difícil situación laboral sobre todo en algunos sectores" y ha manifestado que su Ejecutivo nunca los ha negado.

Enrique Fernández ha manifestado no obstante que el porcentaje de temporalidad se ha reducido 2,1 puntos en los últimos cinco años y es ahora "ligeramente" inferior a la media nacional.

Ha añadido que hay medidas concretas sobre la mesa para atajar ese problema, la principal la que tiene que ver con la persecución de los contratos temporales fraudulentos con el Plan de Vigilancia del Fraude, porque a su juicio es la medida que "pone el cascabel al gato". En este punto el consejero ha vuelto a repasar las cifras de este plan en la región, unas cifras que ya aportó la pasada semana en sede parlamentaria. Ha recordado que en total han sido más de 8.300 los contratos temporales transformados en indefinidos en los últimos tres años gracias a ese plan.

También se ha referido a las ayudas, de hasta 9.000 euros, para las empresas que contraten de manera indefinida, y ha defendido la puesta en marcha de incentivos.

Fernández ha sido interpelado en el pleno ordinario de la Junta sobre política de empleo en general y, más concretamente, sobre la evolución de la temporalidad laboral en Asturias por parte del diputado del PP, Pablo González, que ha lamentado el "mercado de empleo menguante" de la región.

Por su parte González ha indicado que a su grupo le preocupa la temporalidad involuntaria dentro de un mercado laboral asturiano "menguante que expulsa a los empresarios y contratantes y que además desanima a quienes quieren trabajar".

"La mitad de las personas que pueden trabajar en Asturias desiste de buscar empleo", ha indicado González, que ha manifestado que es en ese contexto en el que hay que analizar la temporalidad.

En este sentido ha compartido con el consejero en la necesidad de perseguir los contratos fraudulentos pero ha indicado que esos son muy pocos dentro de los muchos temporales y se ha referido al problema de la temporalidad en el sector público. "Desde lo público hay que dar ejemplo, y no sólo pueden ustedes fijarse en el sector privado cuando hablan de perseguir la temporalidad", ha dicho el diputado del PP que ha considerado que ese plan es como "matar moscas a cañonazos".

Ha incidido en que el gran análisis que hay que hacer es conocer por qué los empresarios cuando contratan lo hacen de manera temporal para conocer el verdadero problema y poder atajarlo.