La Cuota acuerda eximir a los paneles fotovoltaicos de cumplir con las condiciones estéticas de las cubiertas

La Cuota, dependiente de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, considera que este tipo de montajes que se colocan en suelo no urbanizable (competencia de este organismo) son una instalación y no un material de cubrición, por lo que a falta de una regulación expresa, no deben cumplir esos requisitos de apariencia, según ha informado el Principado en nota de prensa este martes.

Este órgano consultivo se pronuncia así ante la diversidad de interpretaciones que se estaban dando desde algunos ayuntamientos sobre la necesidad de que estos paneles cumplan determinadas normativas estéticas, lo que hace incompatible su instalación en las cubiertas.

En Asturias, la potencia total instalada de fotovoltaica a 31 de enero de este año era de 4.228 kW (844 instalaciones), de los cuales 3.187 kW (202) son para autoconsumo. Es precisamente esta finalidad la que se espera potenciar tras el pronunciamiento de la Cuota.