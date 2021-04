El Consell alçarà 2.457 habitatges per a lloguer assequible

La Generalitat pretén alçar 2.457 habitatges públics en els pròxims cinc anys per a destinar-los a lloguer assequible en 18 municipis mitjançant promocions públiques, cessió de solars a promotores i cooperatives i projectes pilot d'eficiència i sostenibilitat, amb l'objectiu d'acostar-se a la mitjana europea i donar resposta a les necessitats postCovid.

Per a aconseguir-ho, el Pla 2400 d'Habitatge Protegit Públic 2021-2026 contempla una inversió públic-privada de 294 milions d'euros, 213 aportats pel Consell, i generar fins a 13.500 ocupacions directes i indirectes. “És una resposta potent i necessària a una emergència residencial que ha aguditzat la pandèmia” de la Covid-19, va destacar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la presentació de la iniciativa al Palau.

Aquest programa es va donar a conéixer en un acte en el qual va participar també el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, amb l'assistència de la vicepresidenta portaveu i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, diputats autonòmics i alcaldes de diversos municipis.

El pla es basa en quatre eixos detallats per Martínez Dalmau: promoció des de la Generalitat d'habitatge públic; concurs de solars públics cedits en dret de superfície a promotores privades per a crear habitatge protegit de lloguer assequible (dret a superfície per 75 anys prorrogables); concurs de solars públics per a la promoció i gestió d'habitatges en règim de cessió d'ús per a cooperatives d'habitatge (“model no especulatiu mitjançant cessió de per 90 anys”); i projectes pilot d'habitatge sostenible (sostenibilitat i innovació en la construcció). Dels 2.457 habitatges, 1.131 seran de construcció pública, mentre que 1.326 s'edificaran mitjançant la col·laboració públic-privada.

Dels primers hi haurà 1.090 de promoció pròpia (130 milions d'euros i 11 municipis) i 41 projectes pilot (6,5 milions d'euros i tres localitats), i dels segons hi haurà 1.206 mitjançant concurs de solars (143,1 milions i set poblacions) i 120 a través de concurs de cooperatives (14,4 milions i cinc municipis).

Els immobles es crearan en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, en concret, en les tres capitals de província i a Sant Joan d'Alacant, Elx, El Campello, Oliva, Torrent, Borriana, Gandia, Almassora, Alcoi, Benaguasil, Manises, Silla, Torrevieja, Albaida i Alzira. En total, es comptarà amb 1.155 habitatges a la província d'Alacant; 1.110 en la de València i 192 en la de Castelló.

Els responsables autonòmics van subratllar, com recull el primer eix i “després de dècades sense la construcció de noves promocions”, la decisió de la Generalitat de promoure habitatge públic, en aquest cas, impulsant un concurs d'avantprojectes per a edificar sobre 14 solars de la seua propietat immobles en lloguer assequible amb “propostes innovadores” per a crear “espais inclusius i resilients en coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible”.

Aquesta proposta busca “models d'habitatge que recullen les necessitats postCovid”. Ximo Puig va assenyalar que quedar-se a casa pel confinament decretat davant la Covid-19 va portar a salvar moltes vides, però també a evidenciar “grans desigualtats” respecte al “dret constitucional a l'habitatge”, una circumstància que va fer que uns ciutadans visqueren el tancament a casa “en pitjors condicions que uns altres”.

El cap del Consell va al·ludir a mesures adoptades per aquesta administració per a millorar eixe aspecte, però va considerar que, més enllà de primers passos, és “necessari anar a solucions estructurals” com les que apunta el pla presentat ahir per la Generalitat. Així, va assegurar que el “gran objectiu” que es planteja amb ell és fer “passos decidits” cap a l’”escut social basat en el pilar bàsic” d’”un habitatge digne”.

“Lluny” dels paràmetres europeus

Puig, com també va fer Martínez Dalmau, va afirmar que la nova proposta ajudarà a acostar-se als paràmetres europeus de parc d'habitatges de lloguer públic, respecte als quals encara s'està “lluny” en la Comunitat.