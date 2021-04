Puig espera rebaixar el tancament perimetral a partir de maig

Fi del tancament perimetral estricte en la Comunitat Valenciana? El president de la Generalitat, Ximo Puig, va advocar ahir per “rebaixar d'alguna manera” el tancament autonòmic a partir de maig i per gestionar les noves restriccions “amb la màxima prudència” a partir de la fi de l'estat d'alarma, previst per al dia 9 del pròxim mes.

En una entrevista en Telecinco, el cap del Consell va afirmar que totes les decisions que va adoptar la Comunitat en 2020 sense estat d'alarma van ser avalades pel TSJCV. “No és una situació exactament nova i no estem en un buit després del 9 de maig”, va recalcar.

Fins llavors, el que més el “preocupa” és consolidar la situació valenciana després d'un mes mantenint la menor incidència acumulada d'Espanya, encara que va recordar que no és una “illa” i que la situació és complicada en altres països i comunitats autònomes. “Estem sis vegades per davall de la mitjana, això ens fa ser extremadament prudents”, va insistir abans de defensar que la gestió de les restriccions sense estat d'alarma ja va ser “raonable” l'any passat.

Al seu judici, a partir del 9 de maig és el moment que es puguen rebaixar algunes mesures, sobretot el tancament perimetral, perquè “moltes famílies no han tingut contacte en molt de temps”. “Eixe esforç ha donat bon resultat i ara cal superar-lo d'alguna manera”, va asseverar.

Preguntat per l'oci nocturn, va destacar les ajudes específiques de huit milions que es van aprovar la setmana passada i la segona fase del Pla Resistir amb 650 milions gràcies a fons del Govern, sumats als 420 de la primera edició.

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur) proposarà aquest dimarts a la Conselleria de Sanitat una sèrie de flexibilitzacions en les restriccions del sector, com ampliar l'aforament en espais interiors a dos terços i l'horari de tancament fins al toc de queda a les deu de la nit o un pla per als banquets i esdeveniments dels pròxims mesos.