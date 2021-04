Rodríguez Menéndez vuelve para decir que "los malos tratos de Antonio David a Rocío Carrasco son ciertos"

Emilio Rodríguez Menéndez ha vuelto a la palestra desde que ha sido nombrado por Rocío Carrasco en la serie documental donde habla de los últimos 25 años de su vida.

El abogado, desaparecido de los medios desde hace muchos años, ha respondido a estas declaraciones asegurando que le "consta" lo que Rocío cuenta sobre "malos tratos" que presuntamente le propinó Antonio David, su exmarido.

"Lo que está contando de los malos tratos me consta", asegura. "A Antonio David Flores se le está dando una importancia que no tiene, para Rociíto sí, porque lo que están contando de los malos tratos me consta que eso es cierto, pero no puedo hablar por el secreto profesional", remata al respecto.

En declaraciones a Vozpópuli, Menéndez niega también que él fuera el instigador de la demanda de los 1.000 millones de pesetas que en el pasado interpuso en nombre de su entonces representado contra Rocío Jurado.

"Yo le dije que era una locura, que podía pedir 10 o 15.000 euros y dijo que no, así que le pedí que firmara un documento en el que me exigía que como abogado le hiciera la demanda", explica.

Antonio David perdió ese juicio y tuvo que pagar las costas que podrían haber ascendido a 600.000 euros. Pero no solo eso, sino que, según su versión, el ex guardia civil le debe un millón de las antiguas pesetas.

Además, niega que Antonio David le enseñara vídeos grabados en casa de Rocío Jurado y Ortega Cano, algo que sostienen muchas fuentes cercanas a la familia.