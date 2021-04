Immunització “àgil i a bon ritme” el primer dia de funcionament dels quatre ‘vacunòdroms’

La vacunació massiva a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un dels quatre ‘vacunòdroms’ de la Comunitat Valenciana, va començar ahir amb “moltes ganes i pocs nervis” entre la població, que animava, a l'eixida, a la resta de ciutadans a vindre “sense por” per “la bona organització i atenció rebuda” en aquest gran espai, que té capacitat per a inocular fins a 20.000 dosis al dia.

En total, més de 150 treballadors (60 infermers, 60 administratius, sis metges, sis auxiliars, cinc informàtics més personal de Protecció Civil, seguretat i neteja) formen el dispositiu en dos torns perquè entre les 8.30 i les 20.30 es vacune de manera ininterrompuda a unes 600 persones per hora.

El procés va començar “a bon ritme i de manera àgil”, segons la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que va afegir que el d'ahir va ser “un gran dia per a la societat valenciana, un dia històric, perquè continuem avançant en la immunització enfront del coronavirus i, entre tots, aconseguirem posar fi a aquesta pandèmia”.

El gerent del departament de salut del Doctor Peset, Francisco Dolz, va recalcar també que es tracta d'un dia "històric”, ja que la vacunació massiva és de “summa importància” per a “poder acabar amb aquest maleït coronavirus” al costat de les mesures de prevenció i el rastreig dels contagis per a atallar la seua extensió.

La planificació serà sempre setmanal en funció dels vials rebuts i l'objectiu és poder vacunar tots els dies, de dilluns a dilluns. De moment, aquesta primera setmana el calendari serà fins al dijous. Així, ahir es va donar inici amb la inoculació amb AstraZeneca a 6.600 persones d'entre 60 i 62 anys.

Les primeres hores de hui dimarts seran per a acabar amb aquests sèrums, es calcula que s'administraran unes 1.200 d’AstraZeneca, i es començarà ja a punxar amb Pzifer a unes 4.800 persones al dia d'entre 74 i 79 anys fins dijous que ve. En eixe sentit, va aclarir que “no es vacunen més perquè no hi ha més vials disponibles” i va recalcar que “conforme vagen entrant, anirem vacunant”.

De fet, aquest ‘vacunòdrom’ té capacitat d'inocular dosis a entre 15.000 i 20.000 persones al dia, ja que es poden ampliar els 20 punts actuals a 30 si fóra necessari. “Conforme vagen arribant les anirem posant; una vacuna al braç fa efecte, en la nevera no serveix de res. Aquesta és la nostra filosofia”, va subratllar Dolz. En eixe sentit, va comentar que també està a l'espera de si l’EMA (Agència Europea del Medicament, per les seues sigles en anglés) autoritza la vacunació amb el sèrum de Janssen per a començar a inocular-la.

Procediment

Personal de Protecció Civil ordena la cua inicial per a anar donant accés a la població conforme a l'hora de citació que apareix en el SMS que han rebut i que han d'ensenyar a l'arribada. A més, han de portar el DNI i la targeta SIP, per a facilitar la identificació.

Una vegada accedeixen a l'interior del Museu de les Ciències, on s'han habilitat els punts de vacunació, se'ls pren la temperatura i els metges resolen dubtes i reparteixen un qüestionari i un full informatiu sobre AstraZeneca, ja que hi ha alguns casos en els quals s'aconsella posposar la vacunació, com si s'ha rebut alguna vacuna en els set dies anteriors, s'ha passat la Covid en els últims sis mesos o s'està embarassada.

Per part seua, als malalts oncològics en tractament, les persones amb síndrome de Down i les persones amb VIH se'ls comunica que se'ls citarà al seu hospital de referència i se'ls administrarà la vacuna de Moderna.

A l'eixida d'haver rebut la vacunació hi havia ahir unanimitat: pocs nervis i moltes ganes. “No estava res nerviós, no tenia dubtes que m'havia de vacunar i a més tot el personal ha sigut molt eficient, fins i tot m'han vacunat 10 minuts abans del que es preveu”, comentava un veí de València.

De la mateixa manera, Ángela admetia que “tenia moltes ganes” de vacunar-se i que no estava nerviosa ni tenia por per fer-ho amb AstraZeneca. “Ha sigut una burxada que ni he notat i després ens tenen un quart d'hora d'en observació, l'atenció superbé”, ressaltava.

Carmen, de 63 anys, també coincidia en el “molt ben organitzat” que està el procés, només amb “una mica d'embolic en arribar, ja que fins i tot l'han vacunada quasi 20 minuts abans de la seua cita. “Un cert dubte sempre es té, però cal fer-ho”, recalcava.

“Que no tinguen por, que es vacunen tots”, afegia un altre veí de 61 anys de València. Mercedes també contava que no havia sentit cap molèstia i destacava la rapidesa i la bona organització, però es queixava que s'haguera hagut de desplaçar des de Rafelbunyol.

Quasi la meitat de la població, en punts massius

Quasi dos milions de valencians (1.932.973), més del 45% de la població que serà vacunada, ho farà en els quatre ‘vacunòdroms’ que la Conselleria de Sanitat ha habilitat a Alacant, Elx, València i Castelló. Aquesta població correspon als 33 municipis que estan sent citats en aquests grans espais de vacunació massiva. Els restants municipis s'agrupen en 18 punts de vacunació i en 48 zones bàsiques.