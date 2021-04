Se desvela por qué Isabel Jiménez y David Cantero no se pueden levantar de la mesa de 'Informativos Telecinco'

En la tele no todo es lo que parece. Y si no que se lo digan a Isabel Jiménez y David Cantero, presentadores de Informativos Telecinco, que han mostrado un pequeño truco muy recurrente, al menos antes, en la pequeña pantalla.

Decimos antes, porque ahora es habitual que la figura del presentador o presentadora de los informativos no se quede solo en informar desde la mesa, sino que se levanten e incluso se muevan por el plató.

Al que no pueden o no quieren hacer Jiménez y Cantero, que ahora han mostrado algo que los espectadores no aprecian a través de la televisión. Y es que sus looks tienen truco, porque, aunque aparezcan en pantalla muy elegantes, la parte de abajo de su outfit no lo es tanto.

Tal y como muestra la presentadora en sus redes, tanto Cantero como ella llevan algo, digamos, más cómodo y deportivo en esa parte de su cuerpo que no se ve en pantalla. En su caso, y para sorpresa de muchos seguidores, debajo de su vestido lleva los vaqueros y unas zapatillas de estilo sport.