La Bien Querida desvela en 'El hormiguero' cómo eligió su nombre artístico

El hormiguero comenzó la semana con la visita este lunes de la cantante Ana Fernández-Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, que charló con Pablo Motos sobre su último disco, Brujería, y desveló las fechas de su próxima gira.

"Ese disco es una manifestación artística, como una canción, es un microhechizo que lanzas al Universo", destacó la artista sobre el álbum.

Lo primero que quiso saber el presentador de su invitada fue cómo había elegido su nombre artístico y el motivo de su elección: "¿Cómo te llamo? ¿La 'bienque'? Porque tus amigos te llaman así...", señaló el valenciano.

"Sí, es verdad. Me llamo La Bien Querida porque cuanto tuve que elegir un nombre artístico pensé en algo popular y en aquel momento me gustaban mucho las canciones de José Alfredo Jiménez", recordó.

Y explicó que "hay una película mejicana que se llama La malquerida, pero pensé que quería todo lo contrario, que me quisieran bien", de ahí su elección como La Bien Querida como nombre artístico.

"Eres una de las mejores artistas de la música indie y, probablemente, la más deseada por los directores de series y de cine porque estás en Loco por ella, Hasta que la boda nos separe, El vecino, EL desorden que dejas, Élite, La casa de las flores, Paquita Salas... te falta poner la música a telediario", destacó Motos entre risas.

Además, "eras pintora y te compraste una guitarra para probar", comentó el conductor del programa de Antena 3: "Realmente no sabía cantar, pero en el indie de los inicios no había virtuosos cantando ni tocando y por eso me animé".

Hace unas semanas, Motos comentó que Will Smith había sido su golpe de suerte, y quiso saber cuál había sido el de su invitada: "Un día decidí ponerme a tocar, me bajé unos acordes por internet e hice una maqueta. La colgué en una plataforma ya hoy extinguida –MySpace- y me contactaron dos sellos independientes para ficharme. Firmé por uno de ellos y hasta ahora", afirmó La Bien Querida.

La artista cantó en directo, con el valenciano a la guitarra, su tema De Momento Abril, y tras concluir, Motos le preguntó: "¿Te suelen decir que recuerdas a Jeanette?". A lo que la bilbaína señaló que "sí, me lo dicen y me encanta que me comparen con ella, hace poco tiempo hice una versión de 'Soy rebelde'. Es una canción muy importante porque fue la primera que hizo Manuel Alejandro para un artista distinto a Raphael".

La Bien Querida también anunció, en exclusiva para los espectadores y los miles de seguidores en Intagram de la cuenta de su hámster Pedrito que el roedor había fallecido "hace unas semanas".

Por último, Motos invitó a la mesa a Nuria Roca ya que la presentadora y la cantante son amigas desde hace más de 20 años: "Éramos vecinas, nos conocimos en la escalera y nunca hemos perdido el contacto", señaló la valenciana.

Mientras que la invitada añadió que "la última vez que nos juntamos vi a Nuria reptando por la escalera de su casa". Motos explicó que "me han dicho que aquel día os bebisteis 24 cervezas y 3 botellas de vino...". Las dos entre risas, comentaron que "nos sentamos en la cocina a las once de la mañana y nos levantamos a la una de la madrugada".

"Le dije que me iba a mi cama y allí la dejé", admitió la colaboradora de El hormiguero, mientras que la invitada señaló que "llamé a un amigo para que me llevara a casa porque no podía coger el coche por mi estado".