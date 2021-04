La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha participado este lunes un multitudinario mitin en Fuenlabrada junto al presidente de su formación, Santiago Abascal, en el que ha asegurado que la izquierda "ha abandonado a los trabajadores" y que "no conoce" la realidad de "la España que madruga".

Ante alrededor de un millar de personas, Monasterio ha vuelto a abogar por reducir el gasto político, al criticar que se destine "la mitad" de la nómina de los trabajadores a pagar 4.500 euros al mes a 136 diputados. "La España que madruga, que ha cumplido con todo, que ha cotizado, está viendo como los que le hablaban de igualdad y de protección son los que están en el chalet de Galapagar", ha lanzado.

En otra alusión velada a Unidas Podemos, la candidata de Vox ha criticado que a las formaciones de izquierda les gusta lo público para su "niñera oficial". "Dicen que es para una sanidad excelente y a la primera de cambio están en la privada, engañado a los suyos", ha trasladado Monasterio.

Pero desde Vox no solo han criticado el modo de hacer de los partidos de izquierda, también han censurado este lunes por la mañana al PP, por hablar de la hipotética composición del futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid antes de que se pongan las urnas. Así lo ha transmitido este lunes el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, que ha acusado a los populares de estar "vendiendo la piel del oso antes de cazarlo", algo que, a su juicio, puede suponer dificultar el objetivo que se han marcado ambos: impedir una victoria de los partidos de izquierdas en las urnas.

"Primero vamos a matar al oso, primero vamos a impedir que la izquierda llegue al Gobierno de Madrid", ha pedido Buxadé, que ha censurado que los populares están trasmitiendo la idea de que prefieren un Ejecutivo autonómico sin consejeros de Vox.

El dirigente del partido de Santiago Abascal ha opinado que Vox es el único partido que garantiza que el PSOE y Unidas Podemos no gobernarán en Madrid. "Por nosotros no va a ser, pero no vamos a repartirnos nada antes de matar al oso", ha insistido a la vez que ha pedido al PP que aclare cuál será su postura.

En cualquier caso, Buxadé ha confiado en que Vox y el PP puedan articular una mayoría para gobernar en Madrid.