Norbert Feher pide a los miembros del jurado que sean "racionales, fríos" y no se sientan "intimidados"

El también conocido como Igor 'El ruso' ha dicho, al término de la última sesión del juicio que se sigue contra él, que "la propaganda mediática ha influenciado tanto a la gente, que ha hecho que este caso no se parezca en nada desde el principio hasta ahora, hay muchas diferencias".

Feher, con la ayuda de la intérprete de italiano, ha afirmado lo siguiente: "No disparé a propósito a las armas de los guardias para deshabilitarlas", agregando que llevaba gafas, estaba muy oscuro y que disparar en la oscuridad es "ciencia ficción".

En esta última sesión del juicio contra Igor 'El ruso' acusado de los asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y de los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, hechos ocurridos en la tarde del 14 de diciembre de 2017 en dos masicos de Andorra, el abogado Mariano Tafalla que ejerce la acusación particular en nombre de los padres y hermanos de Víctor Romero, y de la compañera sentimental de Víctor Jesús Caballero, ha apostillado que "es hora de que se haga Justicia" tras más de tres años de instrucción.

"Feher para robar ha matado y ha matado a cada uno de los que les ha robado", ha expuesto en referencia a que el acusado se apoderó del vehículo de Iranzo y de los efectos de los dos agentes. Asimismo, ha apuntado que el acusado actuó por la espalda, con cobardía, acechando y con nocturnidad.

Tafalla instará en otro procedimiento a la responsabilidad patrimonial, al igual que el letrado de los Iranzo, Enrique Trebolle, e incluye en sus calificaciones el delito de pertenencia a organización criminal al estimar que Feher vino a España ayudado por personas de una banda serbia-magrebí.

Para Jesús Ángel Jordán, letrado de la acusación popular de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la muerte de los dos agentes "fue una auténtica ejecución". Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero "fueron abatidos por la espalda, con alevosía sorpresiva y sin posibilidad de reaccionar".

Igualmente, ha destacado: "La Policía Judicial que tuvimos el 14 de diciembre nos la merecíamos el día 5 de diciembre -fecha en que dos vecinos resultaron heridos en Albalate por los disparos de Feher-; la Comandancia de Teruel disponía de los medios". Ha apostillado que a partir del día 14, "los medios que se desplegaron fueron especialmente importantes".

Jordán ha mantenido en sus conclusiones la pertenencia de Igor 'El ruso' a una organización criminal, lo mismo que la acusación popular de UAGA.

Por su parte, el abogado Pablo Martínez, ha comentado que UAGA, organización a la que representa, se personó en la causa por José Luis Iranzo, que "era un hombre justo", por los agentes del Equipo Roca -lucha contra el robo en el campo-, unas unidades que se crearon a iniciativa de UAGA, y que el ganadero ayudó a poner en marcha y, en definitiva, por la gente que vive en el campo.

Feher mata a José Luis con alevosía, para evitar que se descubra su delito, para que no le identifiquen; a los dos guardias los dispara por la espalda, no pudieron ver de dónde venían los disparos, y dispara con dos pistolas a la vez, ha asegurado el letrado, para quien no existió ningún atisbo de legítima defensa, y ha pedido que "se le impongan las máximas penas, que no salga nunca de prisión".

Por último, la defensa ha alegado que no hubo control judicial de las escenas del crimen ni tampoco estuvieron custodiadas. Los cuerpos de los agentes hallados en el 'Mas del Zumino' fueron trasladados al Centro de Salud de Andorra, también el de José Luis Iranzo cuando fue recogido del 'Mas del Saso'.

LEGÍTIMA DEFENSA

Juan Manuel Martín Calvente ha calificado de homicidio la muerte de José Luis Iranzo al entender que no hubo alevosía, y que la escena del crimen se manipuló al retirar el cuerpo del lugar de los hechos.

En el caso de los dos agentes, para el letrado defensor tampoco concurre la agravante de alevosía. Su patrocinado actuó en legítima defensa porque los guardias iban armados, hubo una agresión a la que respondió Feher y se produjo un fuego cruzado sin que se haya podido determinar el orden de los disparos.

Martin Calvente ha retirado las eximentes de miedo insuperable y alteración de la percepción de la realidad, y ha solicitado la absolución por el resto de delitos que se le imputan a su defendido.

Aparte de los tres delitos de asesinato, a Norbert Feher se le imputan dos delitos de atentado, un delito de robo con violencia por el robo del vehículo a Iranzo; dos de robo con violencia por el robo de las armas reglamentarias, cargadores, chalecos, móviles y otros efectos de los agentes, y uno de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas, así como pertenencia a un grupo criminal organizado. El jurado tendrá que emitir su veredicto y será el magistrado-presidente de la Sala quien imponga las penas.