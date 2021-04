Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 86 casos nous i 7 morts

La Comunitat valenciana ha registrat 86 casos nous, 65 menys que ahir, i set morts, en una jornada en la qual es repeteix 'un triple zero' en les residències al no registrar-se contagis ni entre residents ni treballadors ni tampoc decessos. Per la seua banda, els hospitals valencians tenen 24 ingressats menys però tres llits UCI ocupats més que el divendres, segons l'actualització de la Conselleria de Sanitat.