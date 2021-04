Bigote Arrocet, sorprendido por el desprecio de Carmen Borrego

No le gustan las polémicas, pero Carmen Borrego salta de una a otra con la misma facilidad con la que se enfrenta al bisturí. A tenor de las desafortunadas declaraciones negacionistas de Bigote Arrocet, la hija de María Teresa Campos se refirió a él en el programa Está pasando de Telemadrid.

Lo hizo con un desdén que no ha gustado al chileno que, informado sobre sus palabras y el tono empleado, se ha llevado las manos a la cabeza. Me explican que no entiende el motivo por el que Borrego pronunció un "¿Quién es Bigote?" ante las preguntas de la presentadora Inés Ballester. Un sorprendente e inesperado desprecio que llama más la atención después de saber que, cuando Arrocet estaba emparejado con su madre, Carmen quiso ejercer de su representante en bolos y entrevistas.

Insisten a 20minutos en que se armó más de una marimorena ante la continua negativa del actor y humorista chileno, quien, desde hace ya muchos años, tiene depositados todos sus asuntos profesionales en manos de una de las managers más conocidas de la pequeña pantalla.

El cambio de actitud de Carmen, comprensible por el sufrimiento de su madre, deja muchas dudas en el aire. Hay quien ya pone en duda su intencionalidad con este tipo de referencias en público y deslizan que supuso que sus palabras tendrían algo más de repercusión. No van desencaminados, pues Carmen se abraza a los escándalos como un niño lo hace a su madre al regresar a casa después del colegio.

Necesita gasolina para que ese fuego que lo quema todo la haga renacer una y otra vez. Fue desleal con su hermana Terelu y empujó a su madre a ese maravilloso precipicio que es el programa Sálvame, con dos portadas que todos perdonaron pero que fueron dinamita y provocaron enfados, peleas y muchas más lágrimas de las confesadas por unos y otros. Y nada hace sospechar que sus objetivos sean diferentes. Tiempo al tiempo.