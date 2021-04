PR+ critica que Andreu "vuelva a dar la espalda a las peluquerías y estética" al "no apoyar inclusión" en ayudas extra

20M EP

NOTICIA

El Partido Riojano ha mostrado su satisfacción por el anuncio de que el presidente Sánchez ha dado marcha atrás en su decisión de no incorporar a las bodegas y sectores del calzado y del mueble dentro de los que recibirán ayudas extraordinarias del Estado. No obstante han lamentado que "no se haya considerado en este grupo a las peluquerías y empresas de estética".