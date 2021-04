El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cumplido el primer objetivo que se marcó en el proceso de vacunación y, a cierre de la semana pasada, el número de personas vacunadas con las dos dosis no superaba el de contagiados totales, como dijo que ocurriría. Según los datos que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad este lunes, hay 3.411.914 personas con la pauta completa de la vacuna mientras que en toda la pandemia se contabilizan ya 3.428.354 contagios, 16.440 más. Es decir, que aún no se ha cumplido era primera meta.

El primer objetivo "conservador" que se marcó el Gobierno era que fuera al revés, es decir, que en la semana del 12 al 18 de abril que acaba de terminar el número de personas con dos dosis de vacuna puestas superara al número total de contagios. No se ha cumplido por esas 16.440 personas y a pesar de que en el último fin de semana el ritmo de vacunación ha seguido creciendo. En los días anteriores, el número de vacunados con pauta completa creció al día una media de 33.298 personas y desde el viernes el incremento medio observado es de 52.792, es decir, 19.494 más.

Los datos de este lunes arrojan que aún son más los contagiados que los vacunados, 16.440 en concreto, teniendo en cuenta además que durante tras los fines de semana las cifras de personas con Covid suelen reflejar cantidades inferiores a las reales.

Los objetivos que marcó Sánchez

Más vacunados con dos pautas que contagiados era el primero de los objetivos que Sánchez marcó a principios de abril, en una rueda de prensa en Moncloa, en la que aseguró que la inmunidad de rebaño, el 70% de personas vacunadas, se alcanzará a finales de agosto.

Hasta entonces, fijó una serie de "hitos" que deberían cumplirse a medida que avance la vacunación. El primero, el de la semana pasada no cumplido. El siguiente, será que en la semana del 3 a 9 de mayo haya cinco millones de personas con pauta completa.

Para la semana del 31 de mayo al 6 de junio, el Gobierno cuenta con tener 10 millones y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fijó una nueva meta hace unos días, que todos los mayores de 60 años tengan puesta al menos una dosis de vacuna a final de mayo.

Según dijo Sánchez, entre el 14 y el 20 de junio deberá haber 15 millones de vacunados con pauta completa y, como paso previo a 33 millones a finales de agosto, 25 millones en la semana del 19 al 25 de julio.