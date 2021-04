El Gobierno está "pendiente" del estudio de la CHC sobre las inundaciones de Molleda, que espera tener este año

Así lo ha dicho este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, en respuesta a preguntas del PP sobre las actuaciones previstas por el Ejecutivo para evitar que se produzca la "multitud" de inundaciones que los vecinos llevan "años" sufriendo en sus viviendas y propiedades.

Gochicoa ha recordado que la CHC se comprometió en diciembre de 2019 a realizar el citado estudio y a comienzos del 2020 el Gobierno se reunió con la Plataforma por la solución de las inundaciones en Molleda y le trasladó el compromiso de colaborar en las actuaciones que se vieran necesarias en él, siguiendo "el mismo esquema de colaboración" que se ha seguido con los problemas de inundaciones de Campoo y Saja.

Y aunque "puede parecer que ese espacio de tiempo será amplio" hasta dar con la solución, será "bien invertido", porque "hay que dejar trabajar a los especialistas", ha dicho el consejero, que ha destacado el "complejísimo acerbo normativo" que envuelve al proyecto y por ello apuesta por "ir de la mano" con la CHC, ya que eso supondrá una "garantía" de que "pueda salir adelante y en el menor tiempo posible".

"En Reinosa esa parte de colaboración duró varios meses de desarrollo y ha permitido tener ya un proyecto y que hayamos obtenido la autorización de la CHC, lo cual es casi un récord conseguir todo ello en tan poco tiempo", ha ensalzado el titular de Obras Públicas.

Además, ha destacado que el Presupuesto de Cantabria para este año contempla 2 millones de euros para los problemas de inundaciones de forma genérica, lo que a su juicio es "más que suficiente para ir abordando los proyectos", ya que hoy en día "todavía no hay ningún estudio". "Podremos ir trabajando una vez que la CHC haga ese estudio", ha dicho en torno a las inundaciones de Molleda.

El diputado del PP que le ha formulado las preguntas, Roberto Media, ha criticado que los vecinos están a la espera de que la Dirección General de Obras Hidráulicas les cite para reunirse y que tienen un interés "terrible" en solucionar el problema porque son sus casas "las que cada vez que llueve se inundan".

"Buenas palabras no le faltan, pero a veces los hechos no coinciden", ha criticado con respecto al consejero el 'popular', que "no ve avances" por parte del Gobierno para dar una solución a los afectados, a quienes además el alcalde, Roberto Escobedo, "les da largas".

Media ha opinado que la solución no se ha llevado a cabo "quizás porque los vecinos de Molleda son pocos y protestan bastante poco", mientras el consejero ha asegurado que se van a ir abordando todos los problemas de inundaciones de Cantabria "poco a poco", porque "algunos son más sencillos y otros más complejos".

Además, Gochicoa ha criticado que el partido le pida solucionarlos "en un año", cuando ya existían en la legislatura en la que gobernó el PP la región y "no hicieron absolutamente nada en Molleda, en el Saja ni en el Ebro".

COCHES OFICIALES

Por otro lado, también ha intervenido en el Pleno de este lunes la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, que ha respondido a una interpelación de Vox sobre los criterios para la utilización de los coches oficiales por parte de los miembros del Gobierno, aunque ha descartado entrar en ese "tramposo debate" y ha asegurado que "nunca ha habido más transparencia que ahora" en torno a los medios que tienen a su disposición.

Palacio ha opinado que este servicio es un "privilegio que procede de épocas pasadas" y que "no es razonable" que los consejeros cuenten con él porque "ya nadie disfruta de coche y chofer por su puesto de trabajo".

Además, ha interrumpido en dos ocasiones la intervención de Fernández en la Cámara para pedirle que "se ciña" en responder a sus preguntas, pero la consejera ha descartado tener que justificar la necesidad de los consejeros de usar los coches oficiales y solo ha dicho al respecto que "difícilmente" podrían desarrollar su agenda diaria sin ellos.

Ha opinado que Palacio es "conocedor" de ello y que hace "flaco favor" a la política poniendo en duda estas cuestiones que, a su juicio, solo son "ruido" y "una pérdida de tiempo". "Esto es de ser vocero, y además de prensa rosa", le ha dicho.

Según ha informado, el Gobierno cuenta con 13 conductores fijos y seis interinos o con movilidad funcional.