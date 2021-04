La Biblioteca Valenciana celebra el Dia del Llibre amb visites als dipòsits i fons documentals

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu celebra el Dia del Llibre amb visites gratuïtes als dipòsits i fons documentals el pròxim 23 d'abril.

Per a assistir és absolutament necessari reservar cita prèvia en el telèfon 963874002. Els grups seran reduïts i els recorreguts es realitzaran complint escrupolosament les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries sobre l'ús de mascaretes i distància social. S'han programat visites en valencià i castellà a les 10.00 hores i a les 12.00 hores.

Els tècnics de la Biblioteca Valenciana seran els encarregats de mostrar els dipòsits on es custodien més d'un milió i mig de documents, principalment relacionats amb autors valencians i obres produïdes en el territori valencià o de temàtica relacionada amb la cultura valenciana, explica la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Els llegats i les donacions conformen el gruix dels fons, que es complementen amb la compra d'altres materials i amb els ingressos del dipòsit legal.

En concret, la visita s'iniciarà en el saló d'actes, on els assistents coneixeran el funcionament de la Biblioteca Valenciana Digital (Bivaldi) que digitalitza obres rellevants de la cultura valenciana i les difon en línia als usuaris.

Recuperació de documents

Seguidament, continuaran el recorregut per les sales per a la consulta dels seus fons, el taller de restauració, la cel·la que acull el despatx de Nicolau Primitiu, per a finalment accedir als dipòsits de llegats. Els tècnics desvetlaran els processos de treball sobre catalogació i recuperació de documents, així com els requisits tècnics sobre temperatura i humitat de cada dipòsit en funció de la tipologia de documents que alberga.

En finalitzar la visita guiada, els assistents podran visitar la sala d'exposicions permanents de la biblioteca o el saló d'actes, on es projectaran imatges i vídeos de les activitats culturals de la biblioteca.