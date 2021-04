El jutjat sobreseu la causa oberta després de les denúncies per l'atenció a pacients en l'antiga Fe

El Jutjat d'Instrucció número 21 de València ha acordat el sobreseïment lliure de les diligències obertes arran d'una denúncia del PP, a la qual es va unir una altra de l'associació El Defensor del Pacient, per l'atenció a pacients de Covid 19 en instal·lacions de l'escola d'infermeria de l'antic Hospital La Fe, en considerar que no hi ha fets constitutius d'infracció penal.

La titular d'aquesta instància judicial ha tingut en compte per a això el contingut de l'informe remés per l'Equip d'Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat i el seu criteri coincideix amb el del ministeri fiscal, que també va demanar el sobreseïment en al·legar que "no consta lesió, empitjorament o cap perjudici a cap pacient, sanitari o persona derivada de l'assistència o atenció prestada en el centre hospitalari".

Així mateix, el representant del ministeri públic sostenia que tampoc consta "infracció de protocol, procediment o norma d’actuació sobre aspectes essencials en l'organització i assistència dels pacients i personal sanitari".

"La baixa temperatura estimada en l'aigua calenta, deguda a problemes en la instal·lació general i les dificultats en la seua reparació no van ser causades per negligència de cap persona", incideix el fiscal, en relació a les acusacions sostingudes en una carta anònima i que van portar al PP i l'organització defensora del pacient a presentar les denúncies.

El ministeri públic va arribar a incoar diligències d'investigació penal davant la denúncia del Defensor del Pacient, però les va remetre al Jutjat número 21 en conéixer que ja aquest òrgan judicial tenia un escrit anterior -del PP- sobre els mateixos fets.

Ara, la jutgessa, seguint el criteri del fiscal, ha acordat arxivar les diligències, una decisió contra la qual cal interposar recurs, segons l'acte facilitat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La carta anònima denunciava la situació dels pacients amb coronavirus derivats a aquest centre mentre que altres denúncies al·ludien a manca d’aigua calenta, de sistema de connexió entre pacients i infermeria o falta de fisioteràpia.

La Conselleria de Sanitat va defensar l'actuació en l'antic hospital La Fe i explicava que havia enviat al centre a un centenar de pacients, un terç en estat lleu, la majoria de més de 80 anys i amb malalties associades.