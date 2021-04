Jessica Bueno responde a las críticas de algunos seguidores por haber hecho un 'baby shower' en plena pandemia

A Jessica Bueno y Jota Peleteiro solo les quedan un par de meses para ser padres, por segunda vez él y por tercera ella, de un niño al que llamarán Alejandro. La pareja tiene otro retoño llamado Jota y Bueno tiene un hijo de su relación con Kiko Rivera, Francisco.

El futbolista quiso sorprender este fin de semana a su mujer organizándole un baby shower al que no le faltaba ningún detalle. Globos, decoración, catering y también algunas amigas de la modelo que acudieron a Bilbao para verla.

"Baby shower sorpresa ayer por la tarde con algunas amigas en casa", escribió Bueno en una publicación de Instagram. "Me faltaron muchas mujeres importantes en mi vida con las que me habría encantado compartir y celebrar. Las mujeres de mi familia, amigas que tengo repartidas por el mundo y mis amigas de Inglaterra que las echo tanto de menos. Cuando esta situación termine podremos reunirnos de nuevo", añadía.

Pese a la alegría inicial de celebrar este momento especial con parte de sus seres queridos, Jessica también ha tenido que enfrentarse a las críticas de algunos seguidores que no han visto con buenos ojos que personas no convivientes vayan a verla.

Frente a esto, la modelo no se ha quedado callada y ha contestado a través de sus stories de Instagram. "Respecto a la baby shower… que estoy leyendo algunos comentarios que de verdad… ¿Cómo se puede especular y montar historias en la cabeza sin saber? Solo por una simple foto, yo de verdad, alucino. Las hormonas me tienen revuelta y no me puedo quedar callada", ha comenzado a decir en la serie de vídeos.

"Lorena y Patri, que son mis amigas de la universidad, han venido principalmente no para verme a mí, sino porque tenían una reunión de trabajo a raíz de unas prácticas que han hecho. Tenían un justificante y un test negativo, al igual que mucha gente que tiene que viajar", ha explicado y ha añadido además que "Jota se ha puesto de acuerdo con ellas para elegir expresamente este día, que era el que iban a estar cerca de casa. Ellas cogieron este día con él para que pudieran hacerme una baby shower".

Aun así, Jessica ha reconocido que está "muy feliz" y agradecida por la sorpresa que le ha dado su marido. "Estoy embarazada, me cuido muchísimo, de verdad. No tengo por qué dar explicaciones", ha querido recalcar y ha señalado, además, que le parece muy triste que algunas personas controlen la vida de otra de esa manera.

Está previsto que, Alejandro, el segundo hijo de la pareja, nazca en julio, por lo que Jessica se encuentra a tan solo dos meses de conocer a su bebé y se muestra contenta por ello a pesar de las críticas.