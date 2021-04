Cvirus.- El Cecova rebutja els 'vacunòdroms' pels desplaçaments i perquè generen "desorde" en les plantilles

El Cecova ha criticat en un comunicat que Sanitat haja canviat la seua estratègia de vacunació convocant a milers de persones des d'aquest dilluns perquè acudisquen als punts de vacunació massiva de la Comunitat Valenciana ja que assegura que aquesta nova organització "està provocant ja el consegüent caos i desorde tant entre les persones que han de ser vacunades (d'edats compreses entre els 80 i 70 anys i entre els 65 i 69 anys), com entre els/les professionals d'Infermeria que estan sent enviats/des a aquests centres sense la necessària capacitat de reacció".

L'entitat ha sol·licitat que s'estudien els casos de persones majors i amb mobilitat reduïda que viuen prop dels seus centres de salut, on fins al divendres s'estava vacunant.

En aquesta línia, el president del Cecova, Juan José Tirado, ha demanat que s'analitzen "les circumstàncies de cadascuna de les persones que són obligades a desplaçar-se als punts de vacunació massiva perquè, en molts casos, pateixen malalties cròniques (se sotmeten a diàlisi, o pateixen dificultats per a caminar) i els suposa un gran trastorn quan, a pocs metres de les seues vivendes, es troben els centres de salut o ambulatoris als quals estan adscrits".

Tirado recomana que la vacunació massiva en els 'vacunòdroms' "es reserve per a les persones de menys edat i sempre valorant la distància de les seues vivendes amb els seus centres de salut perquè evitar els desplaçaments innecessaris en els transports públics que també poden ser una via de contagi de Covid-19 si no es mantenen les distàncies i la ventilació adequades".

Cecova assegura que han arribat queixes per part de persones majors que han sigut citades les 20.00 hores i que exposen que a eixa hora solen estar sopant o fins i tot dormint i ha criticat també el sistema d'avisos que s'ha emprat per a persones majors, a través de SMS, "i que no està arribant als usuaris citats". A més, s'ha de tindre en compte que molts majors manquen de telèfon mòbil o desconeixen com s'accedeix al sistema de missatgeria. "Una obvietat que no s'ha tingut en compte i que deixarà sense les seues dosis de vacunes a moltes persones", segons Juan José Tirado.

Quant als trasllats de els/les professionals als punts de vacunació massiva, el Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana recorda que s'ha informat "sense la previsió adequada generant confusió i el consegüent desorde de plantillas i llocs sense cobrir".

"En molts casos d'infermers/eres contractats/ades para reforç de Covid-19 van ser avisats/ades divendres passat per a iniciar els treballs de vacunació hui dilluns, sense més instrucció que l'obligació d'acudir calçant socs blancs", ha exposat el president del Cecova.

En aquesta línia, denúncia que es tracta de professionals "que han sigut trets de llocs clau en la pandèmia, com les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), i que no saben quant temps han d'estar en els punts de vacunació i el període que deixaran sense cobrir els servicis i àrees clíniques per a les quals van ser contractats/ades".

El Cecova sol·licita a la Conselleria de Sanitat que aplique la renovació de tots els contractes de reforç per a l'atenció de la pandèmia de la Covid-19, almenys fins al 31 de desembre de 2021 i, una vegada finalitzat aquest termini, que es consolide el major nombre de llocs amb la consegüent oferta pública d'ocupació.