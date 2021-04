Este domingo, Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, cumplió 18 años y lo celebró junto a su novio, Brayan Mejía, y unas amigas en un restaurante, pues vive lejos de sus padres y por la Covid no ha podido encontrarse con ellos.

Tras solo un día como mayor de edad, muchos programas han sido los que se han acercado a la puerta de su casa, de la casa de su novio y del restaurante para intentar recoger algunas declaraciones de la que parece ser un rostro prometedor en el mundo del corazón.

En Socialité querían regalarle una taza con la cara de Belén Esteban, y en Viva la vida estuvieron comentando su estilismo. Pero este lunes, Belén Esteban ha criticado estas palabras sobre la que es hermana de su hija.

Julia Janeiro cumple hoy, domingo 18 de abril, 18 años, por lo que será uno de los días más importantes de su vida. Siempre ha sido la gran ilusión de sus padres, Jesulín y María José Campanario, que ahora no pueden estar más orgullosos de su hija, que ya es mayor de edad, por lo que el foco mediático la alumbra ahora con más fuerza. Si de pequeña la veíamos siempre acompañada de sus padres, yendo al colegio o en la playa, ahora Julia disfruta de su mayoría de edad arropada también de sus amigas, como se observa en estas imágenes en las que vemos cómo pasa su día a día la hija del torero.(Fuente: Europa Press/Instagram) Julia Janeiro a la llegada a casa de su novio, Brayan Mejía.

"Puede ir con las uñas que le dé la gana, se puede peinar como le dé la gana, y criticar eso está mal", ha defendido la ex de Jesulín y ha destacado las palabras de Carmen Borrego sobre el vestido de Julia Janeiro.

"Que vayan a la casa del novio con una taza con mi cara no me parece bien...", ha destacado la colaboradora de Sálvame. "La niña hará lo que crea conveniente".

Después, ha querido desmentir algo que se venía comentando y que afectaba a su hija Andrea: "Es mentira que las hermanas no tengan relación. No voy a hablar porque es una cosa de ellas, pero ya vale de publicar cosas que no son. Lo que los mayores no hemos conseguido... Porque los problemas que tengamos los mayores, Jesulín, María José o yo, son nuestros problemas".

"Pero desde luego, mi hija tiene dos hermanos. Del niño no voy a hablar porque es menor, pero de Juilia voy a decir que eso de que no tienen relación no es verdad", ha añadido Belén Esteban. "Yo puedo hablar de cosas que han pasado o pasan entre los mayores, pero lo que tengo claro es que Julia Janeiro Campanario es hermana de mi hija".

"Lo digo de corazón. Respeto todas las opiniones, pero delante de mí no me gustaría escuchar cosas que no son y que pudieran hacer daño a la niña", ha declarado. "Creo que a día de hoy no ha hecho nada para que se le empiece a decir que si el maquillaje, que si las pestañas, que si las uñas...".