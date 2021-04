El PP demana autobusos específics i EMT gratuïta per als qui acudisquen a CACSA a vacunar-se

El grup municipal del PP en l'Ajuntament de València ha demanat aquest dilluns, a la Generalitat i al consistori, autobusos específics i que el servici de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) siga gratuït per als qui acudisquen a la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) a vacunar-se contra la Covid-19. Igualment, ha reclamat que hi haja una "major freqüència" dels vehicles de la companyia municipal en aquest trajecte.

Els 'populars' han ressaltat que els barris del nord i sud-oest de la capital valenciana i les pedanies del nord i l'oest "no tenen connexió directa de transport públic" amb el centre de vacunació habilitat per la Generalitat en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El regidor del PP Carlos Mundina ha reclamat, en un comunicat, que es donen "totes les facilitats del món als veïns de la ciutat perquè acudisquen de forma ràpida i àgil a CACSA" per la vacunació.

Mundina ha precisat que "els barris del nord i sud-oest de la ciutat com Benicalap, Benimaclet, Rascanya, Jesús i Patraix, entre uns altres, no tenen connexió directa amb línies de l'EMT cap a la Ciutat de les Arts i de les Ciències" i ha ressaltat que "el mateix ocorre amb les pedanies del nord com Benifaraig, Carpesa, Poble Nou, Borbotó i Massarrojos, o les pedanies de l'oest com Benimàmet".

"Demanem que s'habiliten autobusos específics per a acudir a la Ciutat de les Arts i les Ciències i que l'EMT siga gratuïta per als qui acudisquen a vacunar-se, a més d'augmentar les freqüències de les línies que habitualment arriben fins a CACSA per a evitar aglomeracions", ha exposat l'edil del PP.

"Des del PP creiem que és moment de donar totes les facilitats del món als veïns de la ciutat perquè puguen acudir amb tranquil·litat a vacunar-se. Es necessita més transport gratuït fins a la zona i més punts d'informació", ha afegit Carlos Mundina.