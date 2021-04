Un total de 32.560 gallegos de 70-79 y 60-65 años se vacunaron el fin de semana, el 75% de los citados

Según ha informado en un comunicado, de las más de 42.000 personas que fueron llamadas este fin de semana a vacunarse en grandes recintos, entre el sábado y el domingo, acudió el 75 por ciento.

En la jornada del domingo, recibieron una dosis un total de 21.274 personas pertenecientes al segmento de población entre 70 y 79 años.

De las 25.550 personas que estaban citadas, se vacunaron con la primera dosis el 83%. Para este colectivo está reservada la fórmula de Pfizer.

Por áreas sanitarias, este domingo fueron vacunadas 4.336 personas en el área de A Coruña-Cee; 1.527, en la de Ferrol; 3.886, en la de Santiago-Barbanza; 1.989, en la de Pontevedra-O Salnés; 4.366, en la de Vigo; 2.476, en el área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; y 2.694 en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

En la jornada del sábado, fueron citadas las personas del colectivo entre 60 y 65 años, para las cuales está reservada la fórmula de Astrazeneca. En este caso, la Consellería de Sanidade ha estimado una asistencia del 70 por ciento, al alcanzar a 11.286 personas.

CITACIÓN

En un acto en Verín, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha explicado el proceso de citación. Para los mayores de 80 años se hace una llamada personal varias veces hasta que el paciente puede acudir, al respecto de lo que ha afirmado que el resultado "está siendo francamente bueno", aunque todavía quedan pacientes.

Mientras, en el grupo 79-70 no se hace una llamada personalizada, pero se envía un SMS que después se confirma con una llamada automática que trata de confirmar que el paciente ha visto el mensaje y confirma. En el grupo de 60 a 65 solo se hace por mensaje y, por eso, atribuye que parte de la población que no haya acudido este fin de semana a la cita se deba a que no la recibieron.

Comesaña ha destacado que, en todo caso, se les volverá a llamar y, aunque pueda haber quien no quiera acudir, con los datos del sábado está hecha una "primera aproximación" y ahora seguirán trabajando con el objetivo de que "vayan todos a vacunarse".