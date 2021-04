El Consell Valencià de la Joventut i la Generalitat col·laboraran en l'elaboració del Pla Ariadna de rescat jove

La Comissió Permanent del CVJ s'ha reunit aquest dilluns amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. Les dos institucions han acordat la creació d'una comissió tècnica entre el CVJ i el responsable de l'Oficina per a l'Estratègia Valenciana de Recuperació, Juan Ángel Poyatos.

Així mateix, el CVJ també formarà part del Comissionat en Salut Mental de la Generalitat amb la intenció de "incloure la realitat de la joventut valenciana" en aquest grup de treball i "donar resposta a un problema que afecta a gran part d'aquest col·lectiu".

La presidenta del CVJ, Cristina Martínez, ha afirmat que la joventut és el col·lectiu demogràfic "més afectat" per la crisi de la COVID-19 i, per tant, ha defès, "ha de ser una prioritat per a les institucions públiques".

"Quasi el 50 per cent de la joventut valenciana va patir ansietat durant el confinament i un 25% encara la pateix en la nova normalitat", ha insistit Martínez, qui ha advocat per les polítiques públiques que "garantisquen l'accés de tots els joves als servicis d'ajuda psicològica".

L'equip directiu del Consell Valencià de la Joventut ha aprofitat la trobada amb el cap del Consell per a traslladar les últimes dades sobre la situació de la joventut en el territori valencià i ha demanat "apostar per l'emancipació com un marc per a desenvolupar propostes en ocupació i vivenda destinades a la gent jove".

En aquest sentit, el CVJ ha manifestat la necessitat d'abordar les polítiques de joventut "de manera transversal" en totes les àrees de treball del govern autonòmic. Així, ha proposat la creació d'un espai de treball i diàleg sobre joventut, on participen tots els actors i departaments del Consell implicats en les diferents polítiques que afecten a les persones joves.