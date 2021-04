La UE concede 450.000 euros a un proyecto liderado por Navarra para mejorar la innovación en las pymes

El proyecto ha sido presentado en rueda de prensa por la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno foral, Ana Ollo, y el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo.

En su intervención, la consejera de Relaciones Ciudadanas ha destacado la importancia de proyectos como éste: "Desde la Oficina de Proyectos Europeos de la Dirección General de Acción Exterior seguiremos impulsando la presentación de estos proyectos que revalidan la apuesta de Navarra, no solo por su retorno económico, sino además por el retorno social que permite la consolidación del proyecto europeo".

Por su parte, el consejero de Desarrollo Económico ha señalado que "Navarra participa en un programa novedoso de la Unión Europea, como es el Instrumento de Apoyo Técnico, con el objetivo de adquirir asistencia técnica de referencia que pueda consolidar las mejoras en su sistema de emprendimiento y de transformación digital".

La Comisión aprobó el pasado 2 de marzo 226 proyectos de los 27 Estados miembros, a fin de respaldar sus esfuerzos en el diseño y aplicación de reformas nacionales para aumentar el crecimiento. Estas acciones de apoyo se llevan a cabo en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico (IAT) y contarán con un presupuesto total de 102,6 millones de euros para el año 2021, con el fin de promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea. El proyecto navarro, 'No limits', se encuentra entre los 15 proyectos españoles aprobados.

El IAT proporciona apoyo técnico para ayudar a los estados miembros a preparar y aplicar los planes de recuperación y resiliencia, garantizando así que estén mejor equipados para acceder a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La mayor parte de los proyectos del IAT seleccionados para 2021 están relacionados con la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia, mientras que otros se centran en el Pacto Verde y en la transición digital.

El proyecto liderado por Navarra se presenta bajo la denominación 'No limits. Overcoming Barriers for Innovation in the Entrepreneurship Ecosystems of Andalusia, Navarre, Extremadura, and Madrid'. El objetivo de la propuesta es doble. Por un lado, incrementar la capacidad de innovación, producción y competitividad de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los ecosistemas de Andalucía, Navarra, Madrid y Extremadura y así fortalecer su capacidad de respuesta y adaptación a la pandemia por coronavirus. Por otro lado, contribuir a dotar a los órganos de gobierno de las cuatro Comunidades Autónomas de una metodología a medida, un modelo de seguimiento general para coordinar el ecosistema y aportar información agregada para la toma de decisiones, basado en el mapeo de las distintas velocidades a las que avanza, y adoptar las medidas necesarias.

Concretamente, en Navarra esta asistencia técnica de la Comisión Europea servirá estratégicamente para la revisión y mejora del Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu, en su contexto del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2020, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y de la Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Navarra.

El objetivo de esta revisión y mejora será incrementar la capacidad de innovación, producción y competitividad de las empresas navarras, a través de la transferencia de conocimiento, incluida la metodología de integración del knowledge triangle, uniendo la administración pública, el sector privado y la academia, y acciones piloto clave sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, la ética de los sistemas algorítmicos y la auditoría de algoritmos.

En este sentido, se han programado tareas como el análisis técnico del ecosistema de emprendimiento en cada región; el análisis comparado entre regiones españolas y europeas incluyendo políticas de impulso al emprendimiento en regiones destacadas; la visita de estudio a seis regiones europeas clave; la redacción de planes de acción sectoriales sobre los cuatro sectores previamente identificados en Navarra (circular economy entrepreneurship, collective entrepreneurship, entrepreneurship based on emerging technologies, and entrepreneurship based on innovation and technology); o actividades de capacity building para superar las barreras a la innovación mediante un mejor conocimiento de la gobernanza de las tecnologías emergentes.