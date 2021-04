El Ayuntamiento de León abre el plazo de presentación de trabajos al XLVII Premio de Poesía Antonio González de Lama

Este galardón tiene como objetivo de fomentar la creatividad poética y en la edición de 2020 se presentaron unas 725 obras frente a las 143 que concurrieron en 2019, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El año pasado este premio recayó en Antonio Rodríguez Jiménez (Albacete, 1978) por su obra 'Nuestro sitio en el mundo', una obra que fue seleccionada entre las más de setecientas presentadas.

Todas las personas interesadas, mayores de 18 años, pueden optar al premio, dotado con 6.000 euros, siempre que sus obras se presenten escritas en español y que no hayan obtenido el reconocimiento en, al menos, las cinco últimas convocatorias.

Según se establece en las bases, el ganador recibirá diez ejemplares de cada una de las ediciones, los trabajos deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio en concurso de poesía previamente fallado y no podrán ser traducción ni adaptación de otras obras. En cuanto a la temática es libre y con una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 1.000.

PARTICIPACIÓN

La forma de presentación de las obras se hará a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de León, en el apartado 'Premio de Poesía Antonio González de Lama' de Cultura, dentro de los trámites on line, en formato pdf, en el enlace