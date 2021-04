Bonig (PPCV) al president en el pròxim ple: "Quan li anem a 'montar el pollo' al senyor Sánchez?"

Per part de la resta de grups, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, preguntarà al president per si considera "compatible la macro-expansió" del Port de València sense una nova Declaració d'Impacte Ambiental "amb la situació d'emergència climàtica declarada pel Consell al setembre de 2019, la protecció del nostre entorn natural i la salut dels valencians".

També la síndica d'Unides Podem centrarà la seua pregunta d'aquesta setmana en aquesta qüestió i interpel·larà a Puig per si considera "responsable que en plena crisi climàtica es duga a terme el projecte d'ampliació del Port de València", que considera que "frena la regeneració de costes, danya l'Albufera i destrueix part del territori i patrimoni natural valencià".

Des de Cs, la síndica, Ruth Merino, s'interessarà per si "està el govern del Botànic preparat per a la quarta onada de la covid" i des de Vox, la portaveu, Ana Vega, també se centrarà en les restriccions pel coronavirus i li interpel·larà per l'opinió que li mereix "que els ciutadans no puguen exercir lliurement els seus drets".