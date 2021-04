Cvirus.- Arranca la "històrica" vacunació massiva en la Ciutat de les Arts amb "moltes ganes i pocs nervis"

En total, més de 150 treballadors - 60 infermers, 60 administratius, sis metges, sis auxiliars, cinc informàtics més personal de protecció civil, seguretat i neteja- formen el dispositiu en dos torns perquè entre les 8.30 i les 20.30 es vacune de forme ininterrompuda a unes 600 persones a l'hora.

El gerent del departament de salut del Doctor Peset, Francisco Dolz, ha recalcat que es tracta d'un dia "històric" ja que la vacunació massiva és de "summa importància" per a "poder acabar amb aquest maleït coronavirus" al costat de les mesures de prevenció i el rastre dels contagis per a tallar la seua extensió.

La planificació serà sempre setmanal en funció dels vials rebuts i l'objectiu és poder vacunar tots els dies, de dilluns a dilluns. De moment, aquesta primera setmana el calendari serà fins al dijous.

Així, hui es comença amb la inoculació amb AstraZeneca a 6.600 persones d'entre 60 i 62 anys. Les primeres hores d'aquest dimarts seran per a acabar amb aquests sèrum, es calcula que s'administraran unes 1.200 d'AstraZeneca, i es començarà ja a punxar amb Pzifer a unes 4.800 persones al dia d'entre 74 i 79 anys fins a dijous que ve. En eixe sentit, ha aclarit que "no es vacunen més perquè no hi ha més vials disponibles" i ha recalcat que "conformen vagen entrant anirem vacunant".

De fet, aquest 'vacunòdrom' té capacitat de vacunar entre 15.000 i 20.000 persones al dia ja que es poden ampliar els 20 punts de vacunació actuals a 30 si fora necessari. En eixe sentit, Dolz ha comentat que també està a l'espera de si l'EMA (Agència Europea del Medicament en les seues sigles en anglés) autoritza la vacunació amb Jannsen per a començar a inocular-la.

Personal de protecció civil ordena la cua inicial per a anar donant accés a la població conforme l'hora de citació que apareix en el SMS que han rebut i que han d'ensenyar a l'arribada. A més, han de portar el DNI i la targeta SIP, per a facilitar la identificació.

EXPLICACIÓ DE DUBTES

Una vegada accedeixen a l'interior del Museu Príncep Felipe, on s'han habilitat els punts de vacunació, se'ls pren la temperatura i els metges resolen dubtes i els reparteix un qüestionari i una fulla informativa sobre AstraZeneca ja que hi ha alguns casos en els quals s'aconsella posposar la vacunació, com si s'ha rebut alguna vacuna en els set dies anteriors, s'ha passat la covid en els últims sis mesos o s'està embarassada.

Per la seua banda, als malalts oncològics en tractament, les persones amb síndrome de down i les persones amb VIH se'ls comunica que se'ls citarà en el seu hospital de referència i se'ls administrarà la vacuna de Moderna.

Sobre este tema, Dolz ha destacat la tasca que estan realitzant els treballadors que "estan donant-ho tot" i als quals "cal donar un aplaudiment", però també ha felicitat a la població que s'està mostrant "molt disciplinada" seguint totes les instruccions el que permet que el procés estiga anant "molt fluid".

Així, s'està complint amb l'objectiu d'administrar 600 dosi a l'hora i la voluntat és agilitzar fins i tot una mica més procés fins a aconseguir que "esperem nosaltres i no ens espere la gent"

En eixe sentit, ha insistit que la vacunació és "una de les salvacions que tenim" perquè per "el moment no existeixen tractaments que curen el coronavirus". A més, ha destacat que es tracta d'una mesura "barata" perquè "protegeix de manera continuada" i està demostrat que les vacunes estan tenint "una gran eficàcia" com s'ha demostrat en les residències de majors o entre el personal sanitari, ja vacunats.

De la mateixa manera, ha ressaltat que la incidència acumulada a 14 dies de la Comunitat Valenciana és exemple en "tota Espanya i en tota Europa" i això és "gràcies a la població, que ha sigut molt disciplinada, als rastrejos i una vacunació que està sent molt acceptada ja que el rebuig és anecdòtic". En eixe sentit, ha recalcat: "Totes les vacunes són excel·lents i aporten més beneficis que perjuís".

"QUE NO TINGUEN POR, QUE ES VACUNEN TOTS"

En eixe sentit, a l'eixida d'haver rebut la vacunació hi havia unanimitat: pocs nervis i moltes ganes. "No estava res nerviós, no tenia dubtes que m'havia de vacunar i a més tot el personal ha sigut molt eficient, fins i tot m'han vacunat 10 minuts abans del previst", comenta un veí de València.

De la mateixa manera, Ángela admet que "tenia moltes ganes" de vacunar-se i que no estava nerviosa ni tenia por per fer-ho amb AstraZenaca. "Ha sigut una burxada que ni he notat i després ens tenen un quart d'hora d'en observació, l'atenció super bé", ressalta.

Carmen, de 63 anys, també coincideix en el "molt bé organitzat" que està el procés, solament amb "una mica d'embolic en arribar", ja que fins i tot li han vacunat quasi 20 minutos abans de la seua cita. "Un cert dubte sempre es té però cal fer-ho", recalca. "Que no tinguen por, que es vacunen tots", afig un altre veí de 61 anys de València.

Mercedes també destaca que no ha sentit cap molèstia i destaca la rapidesa i la bona organització, però es queixa que s'haja hagut de desplaçar des de Rafalbunyol i que no l'hagen vacunat en el seu centre de salut.