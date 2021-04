Cvirus.- L'acampada de l'oci nocturn instarà Sanitat a "moure fitxa" enfront de la Conselleria aquest dimarts

Segons han criticat en un comunicat, "el procés de diàleg segueix bloquejat i les protestes s'intensificaran i s'estendran, també, aquesta setmana a Alacant i Castelló davant les delegacions del Consell provincials". L'acampada es trasllada amb motiu de la convocatòria de la Taula de la Desescalada de l'Hoteleria i l'Oci.

El motiu del trasllat és "reclamar la urgència de l'engegada de la taula cientificotècnica, pendent de constitució des de fa sis mesos, i que hauria de definir les tecnologies i protocols per a poder recuperar, plenament, l'activitat dels espais tancats de l'oci nocturn i l'hoteleria, posant la ciència i la tecnologia a la disposició de l'economia i del teixit empresarial valencià".

En aquest context, la CEOH presentarà una proposta de pla d'assajos per a garantir la seguretat de l'oci nocturn i l'hoteleria, i per un altre, la bateria de mesures per a "recuperar l'activitat de l'hoteleria que haurien de traslladar-se a la Comissió Interdepartamental d'aquest dijous 22 d'abril per a la seua immediata entrada en vigor".

La Coordinadora reclama estendre l'horari del tancament de l'hoteleria a les 22.00 hores, l'ampliació de l'aforament al 50%, recuperar el servici en barra la seua aplicació a partir de dilluns 26 d'abril.