Lambda denuncia una cinquena agressió a la seua seu en mig any

Així ho han explicat a Europa Press fonts de l'organització, que han concretat que els atacs s'han registrat en l'oficina de Servicis Generals i en el servici Orienta. Ja han denunciat els fets.

"No desapareixerem i no aconseguiran res. Creiem en una societat més justa i tenim les millors ferramentes per a desbloquejar qualsevol porta", han apuntat en el seu compte de Twitter des de Lambda.

Per la seua banda, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha traslladat la seua solidaritat amb Lambda i ha rebutjat als "intransigents i violents" que no accepten la diversitat: "És la cinquena vegada en sis mesos. Tot el nostre rebuig als quals no accepten que som una ciutat oberta, on la diversitat de la ciutadania configura la diversitat de València", ha manifestat.

La passada setmana, Lambda ja va denunciar que les seues seus havien aparegut atacades amb silicona en els panys de les entrades a la seu de servicis generals de Lambda i del servici Orienta, l'Oficina LGTB de la Generalitat, que gestiona l'entitat LGTB+ a València.

De cada atac s'ha presentat la corresponent denúncia en comissaria on es fa constar expressament que, "tenint en compte la naturalesa dels servicis que es presten en les dos seus, al costat del fet que la resta de baixos pròxims al lloc dels fets no presenten danys semblants, la motivació dels fets és la LGTBfobia".

El bloqueig dels panys d'entrada va ocórrer també els dies 22 i 29 de març, i en el setembre passat. A més, un altre dia també van trobar adhesius en la façana de la seu amb missatges LGTBfòbics i masclistes.