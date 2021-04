Recuperar diàleg social i alleugerir burocràcia, en el programa de Capilla per a ser rector de la UPV

Capilla ha oferit una roda de premsa aquest dilluns, quan s'inicia la campanya electoral per als comicis del 4 de maig, en la qual ha explicat els huit eixos que articulen el seu programa. També ha apostat per la internacionalització i mirar a Llatinoamèrica "on hi ha molt espai per a créixer", així com per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

A més, ha apuntat com a repte a la transformació digital, que ha de "permearlo tot", i que ha de començar per l'anàlisi i redifinición de processos". En aquest sentit, preguntat per les inèrcies a l'hora d'afrontar aquests canvis, ha advocat per llançar propostes "per a les persones", en una esteategia de "convenciment i seducció" que passa per "canviar i rellançar la comunicació institucional".

Una altra de les seues propostes és la reducció de l'encàrrec docent per als doctorands de 24 a 32 crèdits, el reconeixement acadèmic de quinquennis i sexennis per als professors no funcionaris, així com la reestructuració de la gerència, alguna cosa que emprendrà "sí o sí". Igualment, ha advocat pel diàleg intern i també amb la resta d'universitats públiques i la Generalitat.

Respecte a la negociació col·lectiva, ha considerat que últimament hi ha hagut "dificultats", per la qual cosa ha apostat per asseure's a negociar "amb afecte i delicadesa". "No és dir que sí perquè sí", ha matisat.

També vol instaurar una unitat de gestió dels fons europeus, i ha posat en valor el paper de la UPV en la reconstrucció, així com les aportacions de la institució a la societat, la qual cosa, al seu juí, hauria d'estar "reconegut" en el nou pla de finançament.

Preguntat sobre l'etapa de Francisco Mora com a rector (en la qual va assumir el vicerectorat d'Investigació, Innovació i Transferència), ha assenyalat que han sigut uns anys "molt difícils" marcats per la crisi, les retallades i la pandèmia al final de legislatura, però que han revelat una "resilencia brutal" de la comunitat universitària.

CAMPANYA

Respecte a la campanya, ha considerat que existeixen "dificultats" per a fer arribar els missatges i "tindre visibilitat", però ha enlletgit l'acció d'un altre candidat, José Manuel Barat, de comprar publicitat en mitjans abans que començara per ser "il·legal i perjudicial per a la campanya".

Capilla i Ángel Ortiz van denunciar davant la Junta Electoral una sèrie d'irregularitats en la campanya del tercer aspirant, José Manuel Barat, per "incompliment de la llei electoral nacional i del reglament de la universitat", sobre la base d'una sèrie d'anuncis publicats per la candidatura de Barat en buscadors com a Google i xarxes socials com Instagram i Facebook.

José Manuel Barat, José E. Capilla i Ángel Ortiz són els tres candidats a dirigir l'Universitat Politècnica de València (UPV) els pròxims quatre anys. L'universitat celebrarà les eleccions al Rectorat el pròxim 4 de maig.