El Gobierno regional exige la participación de las CCAA en la selección de los proyectos del Plan de Recuperación

Celdrán ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada antes de participar, en representación del Gobierno de la Región de Murcia, en la conferencia sectorial del citado Plan, a la que están adscritas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda.

El consejero murciano, que ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias a la ministra, María Jesús Montero, por el fallecimiento de su padre, ha explicado que la reunión de hoy cuenta con tres puntos: la aprobación del acta del encuentro anterior, informar sobre el reglamento interno de la Comisión y presentar, "de nuevo", el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A su juicio, se trata de "una reunión que vuelve a ser una tomadura de pelo" porque su razón de ser es "aprobar un acta que no recoge ni un solo comentario" de los planteados por las diferentes autonomías españolas, con lo que el Ejecutivo regional no dará su apoyo a la aprobación del acta.

"No vamos a ser cómplices ni a callarnos frente a Europa; vamos a trasladar con contundencia a la Comisión Europea, no solo desde la Región, sino también desde otras comunidades, que este diálogo no se está produciendo", ha dicho Celdrán, tras criticar "el autoritarismo, imposición y deslealtad institucional" con la que, en su opinión, actúa el Ejecutivo de la Nación.

Para Celdrán, el plan estatal "ha sido diseñado y acordado desde el equipo político de Moncloa", en un ejercicio marcado por la "falta de diálogo" con las comunidades, algo que se ha convertido en "la tónica generalizada en algo tan trascendente para el país como es el destino de los 140.000 millones de euros".

En este sentido, el titular de Economía, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de creer que los fondos europeos son "suyos" y que se pueden usar con "fines partidistas", esto es, para "contentar" a aquellas comunidades autónomas y partidos políticos que "le mantienen en Moncloa".

"Mientras otros países europeos han construido sus planes en el marco de amplios procesos de participación con sus regiones, las comunidades españolas nos vemos marginadas cuando somos quienes tenemos la mayor parte de las competencias en la ejecución de las políticas de recuperación y transformación que financian los fondos Next Generation", ha apostillado.

En este punto, ha asegurado que el Gobierno de España "está incumpliendo" la normativa reguladora del fondo, que insta a la celebración de un proceso de consulta a las autoridades locales y regionales y a los interlocutores sociales. "Aquí no se habla más que con las comunidades del mismo signo político del presidente Sánchez o con los socios independentistas y separatistas que le sostienen".

Así, en su opinión, el Plan deja en el aire cuestiones "fundamentales" como las reformas estructurales, laboral, fiscal y de pensiones, "en las que Bruselas tiene puesta la lupa", y todo debido a que Sánchez intenta "eludir los deberes impuestos por las instituciones europeas".

"Pretende subir impuestos, eliminar la flexibilidad laboral e incrementar gastos estructural. La recurrente coletilla en el documento de 'cuando las condiciones económicas lo permitan' no es más que una trampa al solitario que al final puede poner en peligro incluso la llegada de estos fondos necesarios para nuestro futuro".

Por tanto, ha adelantado que "lo primero" que solicitará en la reunión es su desacuerdo "con esta nueva imposición", al tiempo que ha criticado que el Ministerio aún no haya trasladado a las comunidades "ni las condiciones ni los plazos de llegada del dinero, ni los criterios objetivos de adjudicación de los fondos".

"Tampoco sabemos cómo van a seleccionar los proyectos. En este sentido, vamos a seguir demandando que como los países de nuestro entorno, Alemania o Francia, se garantice una revisión independiente o un comité de expertos para orientar las prioridades del país en la elección de estos proyecto", ha apostillado.

Según Celdrán, la "oportunidad" que suponen los fondos pueden convertirse, de la mano de Sánchez, en "el gran fracaso de España en Europa. "De un Plan Marshall a un nuevo Plan E", y todo, ha dicho, "por una mala ejecución, lenta, improvisada y absolutamente descoordinada con las comunidades autónomas".

Así, ha vuelto a pedir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al objeto de "hacer de la coordinación y la verdadera cogobernanza las claves de éxito" en lo que respecta a la ejecución de los fondos europeos, "pero la ministra se niega a reunirnos y lo hace solo hoy para un paripé con el que pretenden de nuevo engañar a Europa".

Igualmente, Celdrán ha considerado que "sería un grave error" que los criterios de reparto de los fondos "creen desigualdades o abra una brecha entre regiones porque se concentren proyectos en grandes urbes o comunidades con grandes multinacionales".

REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Celdrán ha avanzado que, en contraste con sus críticas hacia la acción del Gobierno de la Nación, el Ejecutivo de la Región de Murcia convocará el próximo lunes una reunión de la Mesa de Diálogo Social, donde están representantes sindicatos y patronal.

El objetivo, según ha adelantado, es "debatir y priorizar los macroproyectos 'Next Carm' que se presentarán como candidatura a diferentes convocatorias competitivas" que podría llevar a cabo la Administración central durante los próximos meses.

El consejero ha expuesto que la Región cuenta con "su hoja de ruta" para afrontar la recuperación económica, por lo que lo necesario ahora es contar con "financiación, concreción, diálogo y cooperación por parte del Gobierno central".

"Y hasta ahora lo único que hemos visto es la novena presentación de un plan vacío de contenido, que no afronta las reformas estructurales que pide Europa y que, además, incumple la normativa europea que establece que se dé voz a las autoridades locales y regionales en la definición de estos planes de recuperación, tal y como han hecho otros países europeos", ha dicho.

Así, ha apuntado que la falta de diálogo "puede convertir un gran esfuerzo en un gran fracaso por la lentitud, la mala ejecución y la falta de coordinación. El 70 por ciento de los fondos tiene que estar ejecutado o comprometido a finales de 2022, y en España llevamos ya casi un año presentando el mismo plan que, además, deja fuera a las comunidades autónomas".