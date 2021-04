¿Un robot como mascota? Así es AlphaDog, el perro del futuro con inteligencia artificial

A una parte de la población no le importaría tener un perro si no fuese por las responsabilidades que supone tenerlo, por el contrario, a otros no les importaría aumentar su familia peluda. Sin embargo, parece ser que la tecnología se ha ganado un hueco en el reino animal porque en China han creado al 'perro del futuro'.

Sí, estás leyendo bien, AlphaDog es un robot con forma de perro que posee dispositivos sensoriales con capacidad visual para trazar mapas de su entorno, de esta manera, podrá predecir los obstáculos de su alrededor y medir sus pasos. Además, el androide funciona de forma autónoma a través de la tecnología 5G y tiene reacciones rápidas gracias a la velocidad de su internet.

La empresa diseñadora 'Nanjing Weilan Intelligent Technologies' afirma que es el perro más rápido del mercado, ya que se mueve a una velocidad de 15 kilómetros/hora y gracias a sus cuatro patas metálicas tiene una mayor estabilidad.

Puede llegar a resultar increíble como un 'robot canino' tiene la suficiente capacidad de obedecer órdenes, ¿verdad? Su rápido aprendizaje se debe a la utilización de la inteligencia artificial que se entrena mediante recompensas o castigos, como en el adiestramiento de perros.

Aunque no tiene cabeza ni cola, “es como un perro de verdad” resume Ma Jie, director de tecnología de Weilan (China) y el creador del prototipo AlphaDog.

Demanda en el mercado

Durante el primer mes de ventas, casi 2.000 AlpaDog fueron demandados con el precio de 16.000 yuanes (un poco más de 2.000 euros en España). Ma Jie, comenta que “los pedidos provienen principalmente de desarrolladores de computadoras, fanáticos de la tecnología y también de niños, a quienes realmente parece gustarles”

Está claro que es preferible adoptar a un perro que comprarlo, ya que se debería acabar con la comercialización de animales. Pero en este caso, ¿serías capaz de adquirir esta nueva 'raza' de can?

